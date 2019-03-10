【Formula E】歐陽若曦副賽被撞僅得第六　未能在主場上頒獎台

今季Formula E新增設的副賽，積架電動車錦標賽（Jaguar I-PACE eTrophy）在香港首度上演。香港車手歐陽若曦（Darryl）首度在主場出戰，亦是首次以電動車作賽。結果，Darryl以第6位完成賽事，未能在香港車迷面前開香檳。

歐陽若曦首次在香港車迷面前鬥車，他在昨日的試車時表示，今次與一向駕駛的GT戰車甚為不同，需要更多時間適應。僅兩節後，Darryl在今早便出戰排位賽，早段在大致乾地作賽，但中段灑下驟雨，使Darryl一直未能改善時間，造出1分22.034秒。其後，賽事一度出示紅旗，但在賽事重開後再度下雨，使Darryl未能更進一步，最終落後排頭位的戰車約0.8秒，列第7位。

歐陽若曦以客席車手身份出戰，取得第6 。（張浩維攝）

歐陽若曦一度進佔第四

積架電動車錦標賽的正賽為時半小時，是今季第3站賽事。Darryl甫開賽便跳升兩位，佔據第5位，並穩守其位置，其後隨前車失誤，Darryl再進一步，與頒獎台只差一位。歐陽若曦一直進逼第三位的伊雲斯，一度收窄至0.4秒的距離，但久久未能「爬頭」，而隨後的占美尼斯（Sergio Jimenez）亦追回不少時間，第二至五位的戰車僅相距約2.2秒，戰情十分緊湊。占美尼斯在1號彎時走內線，Darryl的戰車被撞後下跌兩位，結果以第6位完成賽事。在最後一個彎時，後上的占美尼斯撞開伊雲斯，取得季軍。冠軍由施拿斯（Bryan Sellers）奪得；女車手莉姬（Katherine Legg）則奪得亞軍。

歐陽若曦滿意今場表現，相信來年可有更佳成績 。（趙子晉攝）

街道賽落雨作賽甚有難度，Darryl對自己可與前列戰車角逐而感滿意，但未能上頒獎台是美中不足，「畢竟是我首次落場鬥電動車，但亦能與前列車手相當接近，甚至我感覺比他們更快，但賽道較窄，爬頭並不容易，所以我十分滿意今場的表現。另外，在乾濕地情況作賽，難度更高，如果可以在香港上頒獎台就是最好不過。」

Formula E副賽，冠軍由施拿斯（Bryan Sellers）奪得。（余俊亮攝）

+ 5 + 4 + 3

Darryl賽後表示今次以客席車手（Guest Driver）身份出戰，落場亦不敢太進取，為免不影響其他車手，「大會邀請我以嘉賓車手出戰，同時亦希望我落場時小心點，為免影響其他車手的全季形勢。如果我來季出戰的話，我在場上的表現將更加進取。如果來季香港站賽事繼續進行，我對爭取好成績相當有信心。」