【F1】咸美頓認總有一日離開　或轉戰其他比賽　不排除FE

咸美頓在平治贏得了不少冠軍，更讓他4度登上世界冠軍的寶座。 「黑帝」與「銀箭」就似是密不可分，外界都預期2020年不會是雙方合作的終結。 不過34歲的咸美頓近日表示，自己總有一日會離開F1，但未必會就此停下來，或會轉戰其他舞台，更不排除電動方程式（FE）。

咸美頓自22歲已經在F1打滾，12年間已累積了74次分站冠軍、136次上頒獎台，84次排頭位更是F1紀錄。

雖然今季揭幕僅得亞軍，上一站多得法拉利的陸克萊壞車奪冠，但黑帝無疑是如日方中，可謂當今F1最強車手。不過，最強的都有日會退下來，咸美頓亦直認自己不會永遠留在一級方程式。

咸美頓為當代F1頂尖車手之一。（路透社）

咸美頓上站於巴林「開齋」。（路透社）

咸美頓直言退出F1的話題，自己一直都內心掙扎：「到現時為止，我的全部都是F1，由8歲開始比賽就是這樣。我將會有『引退症候群』，就像每位停下來的車手一樣。」

會否完全放棄賽車呢？黑帝表示未必會就此停下來：「總有其他事可以做，我猜或者到另一個賽事繼續賽車都是個選擇。」

咸美頓指自己未來終有一天會退出F1。（路透社）

與平治的合約2020年到期，現時年薪達4000萬鎊，有指咸美頓作為車手的總收入，已超越7屆世界冠軍舒密加，退下來大可以往其他方向發展。

可是身上流的是車手的血，咸美頓口中仍是賽車：「艾朗素現時去了玩Indycar，拉高倫繼續在F1奮戰，而我與柏菲特（Gary Paffett）差不多年紀，他比我大少少，現時參加FE比賽，這比賽或許是未來也說不定。」

咸美頓不排除到其他比賽繼續賽車。（路透社）

「總有地方發揮所長」

「所以誰會知道未來會怎樣，總有地方讓我發揮所長，」咸美頓說。他似乎亦在暗示自己在F1的鬥心總有一日消弭。他說：「當你老了，要找動力繼續下去會愈來愈難。你一定要找到自己喜愛的事。」

現時FE有不少前F1車手參賽，當中馬沙可算是眾人之中名氣最大。FE被視為未來賽車的大方向，若得到世界冠軍車手咸美頓這樣的人馬參戰，無疑將進一步壯大FE在車壇的地位。

咸美頓自言總有一日熱情會逝去，到時一定要找到其他事去取代。（路透社）

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