【F1】米克舒密加首度登上法拉利戰車　感激父親栽培

身為「車神」舒密加的兒子，米克舒密加（Mick Schumacher）在車場內注定成為各界焦點。20歲的米克隨父親的步伐，慢慢地走近賽車世界最大的舞台──F1。 雖然只是為愛快、法拉利試車，但實是生涯的一大步。 米克未因父親帶來的注視感到煩惱，更感激他將自己栽培成今日的米克舒密加。

米克舒密加周二為法拉利試車，10個圈最佳成績為1分35.926秒的成績排第4，僅落後艾朗素、咸美頓及基亞特，米克明日將會改為愛快試車。

父親米高舒密加為F1史上最成功車手，曾7奪世界冠軍，至今仍未有人能打破這個紀錄，米克的賽車路注定不平凡。

米克舒密加穿起法拉利車手服，令人想起「車神」舒密加，（Getty Images）

米克未曾為父親的名氣感到困擾。（路透社）

自舒密加2013年滑雪遇上意外，一直都未有露面，舒密加家族亦對其狀況三緘其口，米克在巴林參加F2比賽時，亦無可避免要面對種種問題，雖然未有透露半點風聲，但其回答十分大體，成熟得不像一個20歲的小伙子。作為車神之後，得到特別關注有什麼感覺？

米克感謝父親栽培。（Getty Images）

未因與別不同感困惑

「這是個困難的問題，這是我生命的一部分，」米克說：「我是我父親的兒子，亦很高興是舒密加之子。他的成就是F1最佳的，這是我仰慕的事，很高興他是我的父親。」

其他車手不用面對同樣的問題，但米克未因這樣的「與眾不同」感到困惑：「我有時間及機會去成長，亦有不少人在這條路上給我很多幫助。」

這位車神之後更感激父的栽培：「我想要不是他，我不會成為今日的我。」舒密加駕駛技術不容置疑，米克在父親身上亦學到了不少：「我們在小型賽車經歷過不少時間，這些日子對我一路成長幫助很大。」