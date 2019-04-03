【F1】米克舒密加首試法拉利後感覺良好　驚呼戰車馬力強大

今年加入法拉利年青車手計劃的「車神之子」米克舒密加（Mick Schumacher），在昨日（2日）首度登上法拉利戰車，為車隊進行測試。首度試駕本年度戰車的米克，大呼首駕F1戰車的體驗是無以置信，並稱步入法拉利車隊，就像返回自己家庭一樣。

米克舒密加在完成個人首場F2賽事後，留在巴林為法拉利及愛快車隊進行測試，亦是米克首度登上今年的F1戰車。在周二的測試中，因天雨影響下，米克在該節測試合共完成56個圈，亦造出1分鐘29.976秒的最佳時間，比該節最快的韋斯達賓慢近半秒，而米克將在今日改為愛快車隊進行測試。

小舒密加首次為法拉利測試，便在首節測試造出第二快圈速。（路透社）

首度登上法拉利SF90戰車的小舒密加，在測試後驚呼F1戰車馬力強勁，並表示感覺非常良好，「當我首次駕駛法拉利的F1戰車時，踏上油門及操控戰車，我首次感受到F1與其他戰車的分別，在馬力上大為不同，使我十分驚訝。我知道自己在入彎等各方面亦有相當大的改進空間，但我仍然感覺良好，我在戰車上就像『回家』一樣。」

米克舒密加首度與法拉利車隊合作，坦言與車隊合作相當有默契就像回家一樣。（路透社）

米克首次登上法拉利戰車，他對今次體驗大感難以置信，亦指每一次練習或測試也是學習機會，「每次在賽車場上奔馳，亦是一次學習的機會，希望透過控制在戰車有更好的感覺，與工作人員的合作亦更有默契，大家在一個和諧的環境下合作，亦使我學習得更多。」

米克舒密加首次駕駛F1戰車，大呼戰車馬力強大。（路透社）

對於自己在測試造出第二快的時間，他亦對自己的表現相當滿意，並期待再度駕駛F1戰車重返賽場，改善自己今次的不足，「與韋斯達賓比較的確使我十分高興，畢竟他的F1經驗比我更豐富，我對這個圈速感到十分滿意。我一直期待再度重返賽場，改善不足之處，但因天雨的關係只可在車房中等候，所以我嘗試在愛快的測試中跑更長時間，以彌補首節失去的時間。」

小舒密加在首節測試因天雨關係，未能造出更多圈。（路透社）

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