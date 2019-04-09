【港足】麥柏倫成新港隊主帥　拋開往績求進步　望球壇團結

自從加利韋特去年12月突然請辭後，香港足球代表隊帥位一直懸空，球迷苦等近4個月，香港足總今日（10日）公布接任人選，終跟外界曾盛傳的52歲芬蘭籍教練麥柏倫（Mixu Paatelainen）簽定兩年合約。 麥柏倫過去兩度執教國家隊，成績都不如理想，被外界質疑能否勝任，惟這位芬蘭籍教練認為港足必須團結，才能改善目前困境。 攝影：歐嘉樂

52歲的前芬蘭國家隊主帥麥柏倫昨日抵港，並於今日在足總會見傳媒，足總主席梁孔德指雙方已簽定兩年合約，雖然合約橫跨政府五年計劃於2020年屆滿的限期，但梁孔德指若政府不續發資助，足總董事局已通過由足總自行出資完成合約。麥柏倫則認為無論合約長短，最重要是在開心的環境中工作，未來續約與否，需視乎足總決定，但自己會盡力爭取。

麥柏倫（左）跟香港足總已簽署兩年合約，今日正式上任成為港足主帥。（歐嘉樂攝）

執教往績欠佳 麥柏倫：我是個喜愛進步的人

麥柏倫曾執教蘇超球隊喜伯年和基爾馬諾克，並在2010至11年球季帶領基爾馬諾克獲得蘇超第5名，榮獲該季蘇超最佳領隊。2011年3月底，他更獲聘為芬蘭國家隊教練，執教球隊超過4年，成績為16勝10和17負，曾領軍出戰2012和2016歐洲國家盃外圍賽，以及2014世界盃外圍賽，但芬蘭都未能從外圍賽脫穎而出。最終在2015年6月14日，麥柏倫因2016年歐國盃外圍賽4連敗而遭解僱。這位芬蘭籍主帥之後再執教過蘇格蘭球隊登地聯，但球隊21年來首度從蘇超降班，之後他在2018年5月成為拉脫維亞國家隊主教練，領軍出戰歐國聯，卻在小組中未嚐一勝，結果在同年12月底離職，其間成績1勝5和3負。

麥柏倫過往執教戰績一般，被部分球迷批評，惟這位受訪中多次提及「Improve」一詞的新主帥，有信心可帶領港隊踢出成績，以表現說服本地球迷，「香港是執教的第3支國家隊，所以我有足夠的經驗，其實我亦曾帶領一些球會贏出很多賽事。我是一個很喜歡進步的人，很想發展球隊並在當中作出貢獻，這亦是我選擇香港隊的原因。」

來自北歐國家芬蘭的麥柏倫會後跟傳媒閒談，竟指本港氣溫「很暖」，引得記者們大笑。（歐嘉樂攝）

呼籲球壇團結向前 「戰術按球員決定」

足總主席梁孔德曾以「不熟悉的面孔」形容這位新港足主帥，因此外界擔心麥柏倫或未能清楚了解本地球壇，不過他並不視此為問題，「我明白當一位外籍教練上任，大家會質疑他很難適應，但我認為這不會花太多時間。這是一份全職工作，我有很多時間去跟球員及教練傾談。」他又強調港隊作為一支「小球隊」，更需要所有人一起團結向前，「要進步就必須要跟所有人合作，跟球會及教練打好關係，跟所有階層建立統一性。」

麥柏倫球員時代司職中鋒，職業生涯主要在蘇超和英格蘭球壇打滾，對於港隊未來踢法，他表示不會將歐洲一套「搬字過紙」地應用於港足身上，「最主要是打造一支難以被擊敗的球隊，這不代表只顧防守，我們有很多方法可能達到此目標。希望球員在場上有清晰的想法、知道如何保持控球及進攻。詳情我不會在此講解，但最重要是戰術會按球員去決定，踢法一定要讓球員感到舒適。」

麥柏倫稱上任後首要任務要跟各階段建立關係，團結港隊，邁向進步。（歐嘉樂攝）

提拔小將望注入活力 6月友賽中華台北或成處子戰

談及帶領港隊的目標，麥柏倫指要培養球員的歸屬感，及踢出球迷難以忘懷的球賽，「無論年青準備與否，我會提拔更多小將入隊，注入更多活力。我的目標當然是想贏出比賽，在9月舉行的世界盃外圍賽盡力做到最好，令港隊可以更強地出席往後的亞洲盃，這雖然可能已是我約滿後的事，但我會確保港隊為未來做足準備。」麥柏倫又透露，港隊暫定於6月11日約戰中華台北，以備戰9月初展開的世盃外，有望成為此子上任後首場領軍的比賽。

梁孔德將於今年6月尾卸任足總主席，他指足球訓練中心落成是任內最大成就。（歐嘉樂攝）

另外，足總將於6月28日進行選舉，選出新一屆董事局的會長、主席及董事。現任主席梁孔德因上任已12年，按例不能再次競選主席，梁孔德今日回顧12年主席生涯，稱位於將軍澳的賽馬會香港足球總會足球訓練中心落成，是自己最滿足的成就，形容興建過程比想像中艱難；而2009年香港隊勇奪東亞運金牌，以及2015年世盃外的「中港大戰」，則讓他最為難忘。

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