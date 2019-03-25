【港足】新帥有望4月中履新　梁孔德：非港人熟悉面孔

香港足球總會主席梁孔德今日（25日）出席一項青年賽事的新聞發布會，繼賀歲盃後再公開露面，他會後稱港足新主帥的招聘已進入最後階段，有望於4月中正式公布其上任的消息，並透露對方並非香港球迷熟悉的面孔。

新主帥人選已落實

自前港足主帥加利韋特去年12月請辭後，帥位一直懸空至今，更令大港腳在3月國際賽期未能安排任何賽事。

梁孔德今日回應傳媒查詢時指，足總董事局已通過港足新主帥的最終人選，「我們已經向對方提供條件及合約，正等待他簽署作實。待對方到港後，我們會一次過再公布，時間大約會是4月中吧。」

足總主席梁孔德自賀歲盃後再公開露面，被傳媒追問新帥招聘情況。（袁志浩攝）

非港人熟悉面孔 梁孔德：適應香港不成問題

有傳媒追問新帥是否港人熟悉的面孔，梁孔德對此否認，但就認為對方具專業資格，並曾執教國家隊，適應香港環境及足球文化應不成問題，「他應該可以很快便上手，期待他帶領港隊走向更好的未來。」

言談間梁孔德亦讚揚今年上任的技術總監艾拿臣，惟當記者問及新帥是否這位冰島人的「同鄉」，梁孔德再次搖頭否定。

港隊今年9月需先出戰世界盃外圍賽第二圈，以及12月於韓國舉行東亞錦決賽周，梁孔德認為新帥有足夠時間備戰兩項賽事，時間未算倉促，「6月的國際賽賽期，他上任後應可帶隊出戰，港隊球員一直都有比賽，狀態沒有問題，待他到埗後再調整便可。」

國際青年邀請賽每年找來不同卡通人物作宣傳大使，今年由《數碼暴龍》的亞古獸擔任吉祥物。（袁志浩攝）

足總再辦國際青年邀請賽 港足梯隊對壘亞洲勁敵

另外，足總今日宣布賽馬會女子國際青年足球邀請賽2019，以及賽馬會國際青年足球邀請賽2019，將分別於3月28至31日，及4月19日至22日，在蒲崗村道公園人造草足球場舉行。

賽事共設有男子U18、男子U15及女子U17三個組別，港隊男子U18將對壘新加坡、緬甸及越南；男子U15會硬撼馬來西亞、緬甸及新加坡；而女子U17則遇上關島、老撾及北馬里亞納群島，所有賽事會以單循環形式進行，每場賽事上、下半場各45分鐘，觀眾可憑票免費入場。