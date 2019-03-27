【港足】黃金一代的「最後探戈」落幕　余煒廉：需更踏實地走下去

6年前港隊歷史性闖入U16亞洲盃（亞少盃）決賽周，余煒廉曾以隊長身份帶領球隊創造奇跡。 今屆港隊以同一代球員出戰U23亞錦賽外圍賽，卻未能重現昔日光芒，余煒廉更於關鍵戰停賽，只能成為座上客。 「很不甘心，這條籤其實不差。」失望過後，余煒廉這一代球員，又應如何走下去？

U23亞洲足球錦標賽外圍賽正式落幕，曾擁有一絲出線希望的香港U22，昨日未能打破宿命擊敗老對手朝鮮，最終更被新加坡壓過，僅以小組第3名完成賽事。

港隊今早先由蒙古烏蘭巴托飛往北京，然後再轉乘航班，於晚上返抵本港。

香港U22大軍於晚上約7時由蒙古返抵本港。（袁志浩攝）

余煒廉坦言，港隊眾將必須正視問題，反思原因，否則未來情況只會愈變愈差。（袁志浩攝）

6年間由大勝新加坡變逼和 「港隊須反省進步緩慢原因」

U22中堅余煒廉首兩仗均正選披甲，負責鎮守港隊後防，惟因累積兩黃停賽，最後一場的生死戰，只能作壁上觀，看着隊友在場上打搏，自己卻未能夠出一分力，回港後他仍很記得當時複雜的心情，「感覺很遺憾，這是自己最後一項青年賽事，第3仗卻不能協助球隊，以這種形式去完結，很不甘心。」

不過他認為，一眾隊友相當努力，已盡力為港隊爭取出線機會，「整體發揮雖或未如球迷想像中好，但球隊在有限的備戰時間下，已付出100%，即使有差距，仍看見大家的拼搏精神，落後兩球下仍想爭取入球。」

「黃金一代」未能繼6年前再創奇跡，不過更殘酷的現實，便是發現其他國家正在超越自己。（資料圖片）

這班大部份生於1997及1998年的球員，因曾於2013年U16亞洲盃（亞少盃）歷史性殺入決賽周，而被稱為「黃金一代」。

翻查當屆資料，新加坡亦曾與港隊於外圍賽同組，當時港隊以4：1大破對手，惟6年後的今天，港隊只能跟對方踢成1：1，當年香港U16隊長「煒廉」認為，港隊必須對此進行反省，「為何別人進步總是較快？」

「就如實力較弱的蒙古，以往分差會很大，可是這次卻是一球上落。港隊陣中有很多球員，在球會仍未必有足夠上陣機會，雖然這並非籍口，但無疑會阻礙球員發展。」

余煒廉認為，年輕球員在港會缺乏正選上陣機會，是小港腳進步不及區內對手的主因之一。（香港足球總會提供）

激發自己認清目標 余煒廉：需更努力追上外流兵

「千禧後」孫銘謙於迎戰新加坡及朝鮮兩役均有上陣，他認為自己最能體會港隊跟朝鮮的分野，「新加坡感覺不差太遠，但朝鮮卻有明顯分別，他們在第一時間傳送、控球及組織都很漂亮，數次傳球便可穿透港隊防線，我們在這些細微技術位上還差一點。」

感受到其他亞洲球隊正逐漸壯大，「煒廉」指這反而可激發「黃金一代」，「再不進步的話，我們很容易讓鄰近國家再拋離，他朝有日遇上同樣對手，可能已並非拉鋸而是落敗，這點球員要很明白，並給予自己更清晰的目標：進步一定要比別人大。」

茹子楠正外流葡甲落班，余煒廉指留港的年青一代若要走下去，就要更努力地追上外流球員。（香港足球總會提供）

港足「大港腳」新帥有望於4月中上任，或於6月首度徵兵友賽，「煒廉」透露青年軍主教練安頓曾稱，會向新帥給予建議，於今次賽事中表現好的球員，屆時有機會獲提拔。

可是「煒廉」認為「黃金一代」要踏實地走下去，還是需做好本份，「我們這一代有潛力，不少球員有外流經驗，如西乙B胡米利亞的杜國榆及葡甲的茹子楠，但一班在本地踢聯賽的球員，就要更加努力，去追回這班外流球員的進度。」