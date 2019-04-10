【歐聯】哥迪奧拿稱曼城表現更佳　普捷天奴擔憂卡尼收「咧」

曼城在歐聯8強首回合作客以0：1不敵熱刺，主帥哥迪奧拿滿意球隊表現，更稱「輸0：1比0：0好」，他們會在次回合主場爭取入球反勝。至於熱刺領隊普捷天奴則講到卡尼的傷情，他指卡尼看來觸傷舊患，希望其傷勢不太嚴重。

在英國時間昨晚（4月9日）的歐聯8強首回合，曼城作客熱刺，哥迪奧拿亦敢輪換部分主將，將奇雲迪布尼及利萊辛尼收起，派根度簡及馬列斯擔正。上半場曼城博到12碼，但阿古路主射被洛里斯撲出，半場互無紀錄。

阿古路在上半場12碼「宴客」。（路透社）

哥迪奧拿在71分鐘調走阿古路，由加比爾捷西斯入替。（路透社）

踢到71分鐘，哥迪奧拿才作出首個位換位的換人，由加比爾捷西斯入替阿古路。當他們在78分鐘失球後，哥迪奧拿沒有馬上調整，拖到89分鐘才一口氣將迪布尼及辛尼換入場，但為時已晚，最後曼城作客輸0：1。次回合將於下周三舉行，改由曼城主場。

雖則輸波，但哥迪奧拿放言有時輸波比和波更好，他說：「今場的賽果令我們在次回合陷於劣勢，但有時候輸0：1比打和0：0更好，因為你清楚自己要做什麼。0：0的時候，你會猶疑進攻還是防守好，但現在我們知道，一定要爭取入球。我們會好好分析今場比賽，但我覺得我們踢得幾好，控制了比賽，或者下星期照樣做都可以。」

哥迪奧拿賽後表示，有時候輸0：1比打和0：0更佳。（路透社）

「他們的機會不多，只有一些死球及反擊，而我們是控制了比賽，我們其實踢得幾好。」哥帥續說：「如果我們踢得不好，我一定會說出來，但我真的沒有這個感覺。大部分時間，無論是上半場還是下半場，我們都是組織得較好的一隊，我們經常壓逼，他們做不到的。」曼城今場佔59%控球，傳球成功率達88%，但射門10次，比熱刺少3次，中目標埋門僅得2次，也比熱刺少2次。

普捷天奴：曼城還是熱門

另一邊廂，熱刺領隊普捷天奴亦滿意球隊表現，但保持謙遜，稱曼城才是晉級及奪冠的熱門。普捷天奴說：「不過，比賽還未完結，曼城仍然是贏冠軍的熱門。當然，我們將面臨一場艱辛的比賽，一個星期後，那場比賽會是完全不同。然而，這場勝利給予我們信心，我們會在次回合繼續戰鬥。對我而言，曼城還是熱門。」

孫興慜射入全場唯一入球，助熱刺先拔頭籌。（路透社）

普捷天奴滿意球隊表現，但稱曼城仍然是熱門。（路透社）

哈利卡尼今場跟曼城左閘戴爾夫爭波時，左腳足踝受傷，即刻退下火線，賽後要穿保護鞋、撐拐杖離開。被問到卡尼會否提早收「咧」時，普捷天奴不排除這個可能，他說：「是的，我們需要在明日檢查清楚，但看來是同一或者相似的問題。」卡尼在1月的時間亦因足踝傷患缺陣了一個月。

普捷天奴續說：「我很不開心，很失望，季尾將會是一段艱難的日子。我們希望他沒有大問題，但留給他康復的時間並不多。他扭傷了足踝，我們要看看他未來幾小時的情況。」

談到卡尼與戴爾夫之間的碰撞，普捷天奴說：「我跟戴爾夫談過，因為他都很不開心。我想強調一點是，卡尼或者戴爾夫都無心傷害對方，只是一次激烈的身體碰撞。我告訴他十分幸運，如果球證看VAR的話，或者會給他紅牌，誰知道！不過，我知兩人都是爭波，無心傷人。」

卡尼跟戴爾夫爭波時足踝受傷。（路透社）

哈利卡尼受傷逐格睇：

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哈利卡尼受傷片段：

普捷天奴賽後講到他與戴爾夫說了什麼。（路透社）

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