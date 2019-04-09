【英超】希古恩表明心跡望留效車路士　冀助球隊爭歐聯席位

在冬季轉會窗外借至車路士的阿根廷前鋒希古恩，早前宣布退出國家隊，專心在球會的賽事中。希古恩向車路士官方網站透露，效力車路士令他相當高興，希望協助球隊在今季取得歐聯資格，並有意在來季留效車路士。

現年31歲的希古恩，在早前公布不再為阿根廷國家隊披甲，以便他專注在球會賽事。該名阿根廷前鋒自1月由祖雲達斯外借至車路士後，至今只為藍軍攻入3個聯賽入球。主帥沙利在周五的賽前記者會上為愛將辯護，稱他難以在短時間內極速適應英超節奏。希古恩在今仗對韋斯咸的賽事中，數次攻門機會亦未能得手，延續4場聯賽未有「士哥」。

主帥沙利亦為愛將辯護，希望給予他時間適應英超。（Getty Images）

希古恩在今仗對韋斯咸未能取得入球，連續4仗聯賽未有「士哥」。（路透社）

希古恩接受車路士官方網站的訪問，該名阿根廷球員表示逐漸適應英超節奏，並指倫敦是個舒適的城市，「征戰新聯賽往往令人十分高興，這是一個嶄新的體驗，而在倫敦居住非常舒適，亦能好好享受生活。在今年1月加盟車路士以來，並不算長時間，所以我仍然在摸索英超節奏，但我依然相當希望在今季助球隊取得好成績。」

希古恩自今年1月加盟車路士以來，在聯賽至今攻入3個入球。（路透社）

希古恩表明並非以過客身份效力車路士，他希望在來季留效藍軍，並盼於今季助球隊取得歐聯資格為目標，「每支我效力的球隊，我也希望留效一段時間及取得佳績。今個球季已進入尾聲，球隊目標相當明確，全力爭取聯賽打入前4位及歐霸冠軍。取得歐聯資格對球隊非常重要，因為可以吸引更多球員來投，增強球隊實力。我加盟車路士並非希望短暫效力，至少希望下季繼續留效。」

車路士有優先權羅致或續借希古恩，藍軍可以以3100萬鎊買斷希古恩，或延長希古恩的借用期至來季季尾。

希古恩透露希望來季留效車路士，並為球隊力爭歐霸及聯賽第4位。（路透社）

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