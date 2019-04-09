【歐聯】熱刺半個月內三鬥曼城首擊　阿古路復出哥迪奧拿揚言搶攻

熱刺在周三凌晨於歐聯8強首回合迎戰曼城，是熱刺新球場首場歐聯賽事。他們要晉級，先要提防曼城「閃擊戰」，在上半場穩住後防，避免落後。

熱刺VS曼城（近6次對賽熱刺1勝1和4負）

熱刺歐聯8強兩回合後，將在4月20日再於英超作客曼城，半個月內三次對決。艾歷迪亞、拉美拿兩名熱刺中場或倦勤，曼城方面辛真高、戴爾夫料缺陣，拿樸迪或文迪頂上左閘位置。對客軍而言，最好的消息莫過於射手阿古路（Sergio Aguero）復出在望。這名今季已轟入27球的箭頭，於3月30日作客富咸披甲後，缺陣對卡迪夫堅及白禮頓兩場，昨天傷癒後首次投入全隊操練，哥迪奧拿相信他情況正轉好。

近4次交鋒曼城全勝

近4次對賽都由曼城勝出，普捷天奴認為心態決定賽果︰「我們開局要踢得硬朗，以進取及快節奏及嘗試主導。我與哥迪奧拿在西班牙已多次交手，當時我執教愛斯賓奴，哥迪奧拿教巴塞隆拿。他知道我的球隊很勇敢，當然球員質素令哥帥往往取勝，但他當時已知道我的球隊嘗試取勝。」

阿古路復出，令曼城入球能力大增。（Getty Images）

▼歐聯8強形勢及首回合直播賽程（按圖放大）▼

曼城今季經常早段入球，哥帥作客下仍不會改變急進風格︰「對，不會改變，可能熱刺會以高壓及進取踢法，我們有備而來，會踢得比對手更進取。我們知道對手是誰，視乎我們如何應對。我們要好好準備。」事實上曼城近10場，只有聯賽盃決賽對車路士未能入球，及足總盃8強對史雲斯先失球，其餘8場都是由曼城先開紀錄。該8戰之中，5場於35分鐘內打破悶局，近3場都在6分鐘內完成這任務，可算是「閃擊戰」的典範。

哈利卡尼早前曾連續5場入球，近兩場交白卷。（資料圖片）

曼城近十場入球時間 3︰2勝史浩克04，阿古路18分鐘、辛尼85分鐘、史達寧90分鐘入球 0︰0和車路士，沒有入球，互射12碼取勝 1︰0勝韋斯咸，阿古路59分鐘入球 1︰0勝般尼茅夫，馬列斯55分鐘入球 3︰1勝屈福特，史達寧46、50、59分鐘入球 7︰0勝史浩克04，阿古路35、38分鐘、辛尼42分鐘、史達寧56分鐘、貝拿度施華71分鐘、科頓78分鐘、捷西斯84分鐘入球 3︰2勝史雲斯，貝拿度施華69分鐘、78分鐘對手烏龍、阿古路88分鐘入球 2︰0勝富咸，貝拿度施華5分鐘、阿古路27分鐘入球 2︰0勝卡迪夫城，6分鐘迪布尼、辛尼44分鐘入球 1︰0勝白禮頓 4分鐘捷西斯入球

史達寧近況勇銳，將與迪布尼等威脅熱刺防線。（資料圖片）

哥迪奧拿的曼城將在半個月內三鬥熱刺，今場是唯一作客賽事。（Getty Images）

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