【歐聯】球證VAR齊看漏！沙拿鞋底踩人　費蘭甸奴手肘鋤哈利卡尼

兩場歐聯8強首回合各有爭議場面，利物浦前鋒穆罕默德沙拿鞋底踩中丹尼路彭利拿的小腿，球證只有吹罰而沒有出牌；而另一場曼城防中費蘭甸奴相當陰濕，犯規後「抽水」，一肘打向哈利卡尼的後腦，但球證走漏眼。

英國時間昨晚（4月9日）歐聯8強首回合，利物浦主場以2：0擊敗波圖，在比賽尾段，穆罕默德沙拿在禁區邊與波圖球員爭波，這名埃及球星左腳鞋底踩中波圖中場丹尼路彭利拿的右小腿。球證距離很近，馬上吹罰沙拿犯規，但沒有出示黃牌或者紅牌，亦無意到場邊翻看重播片段。

沙拿踩中對手小腿，但球證沒有出示黃牌或紅牌。（視覺中國）

前英超球證杜特表示，這場球證的決定令他感到詫異，「他見到事發經過，但不認為要翻看片段。我看了這段片3至4次，這個動作危及對手的安全，是應該被罰紅牌的。」波圖門將卡斯拿斯亦很不滿，賽後在社交網站上載了沙拿踩中丹尼路彭利拿的截圖。

Soy 100 por 100 optimista!! Teniendo en cuenta los resultados de octavos de @ChampionsLeague no podemos pensar que la eliminatoria está perdida. Falta el juego en Dragao y vamos a luchar por pasar a las semifinales. Gracias a todos los portistas por el apoyo en Liverpool!! pic.twitter.com/3w1xst6ULP — Iker Casillas (@IkerCasillas) 2019年4月9日

沙拿犯規片段：

如果說沙拿踩人的動作是來不及收腳，情有可原的話，那麼曼城中場費蘭甸奴真的是擺明「抽水」。在另一場歐聯8強首回合，熱刺主場贏曼城1：0，在上半場尾段，費蘭甸奴與熱刺前鋒哈利卡尼爭波犯規，被球證吹罰。

卡尼起來時很大反應，並向球證投訴，原來費蘭甸奴不只是撞人，還打了卡尼的頭一記。慢鏡所見，當兩人落地時，費蘭甸奴壓在卡尼之上，他起身的時候，右手一肘撞落卡尼的後腦之上。其實球證就在兩人身後，但可能視線受阻，看不到費蘭甸奴這記動作。

費蘭甸奴「抽水」，一肘擊中卡尼頭部。（網上截圖）

費蘭甸奴「抽水」逐格睇：

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費蘭甸奴犯規片段：

不知是否為隊友報仇？在完場前，丹尼路斯與費蘭甸奴爭波時，一掌推向費蘭甸奴的臉，但球證沒有反應，比賽繼續進行。

丹尼路斯完場前一推費蘭甸奴，球證也看不到。（網上截圖）

丹尼路斯出掌片段：

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