【NBA】韋迪的偉大不止籃球場內　奧巴馬：「你是我們的驕傲！」

韋迪（Dwyane Wade）的16載NBA傳奇之旅宣告落幕，他的偉大卻不局限在籃球場內。 過往美國黑人運動員幾乎一致對政治和社會議題三緘其口，他與勒邦占士（LeBron James）卻早在卡佩尼克（Colin Kaepernick ）單膝跪地對抗種族不公義的4年之前，已帶領一眾職業運動員政治覺醒，全面改變黑人精英運動員對社會運動的主流取態。

三隻NBA冠軍指環，一次總決賽MVP，13次入選NBA明星隊，無私地與占士、保殊（Chris Bosh）合組熱火「三巨頭」，2011至14年帶領熱火連續四年打入總決賽，成為熱火（Miami Heat）史上最高得分、助攻、抄截、起手和入球最多球員，如此了不起的職業生涯成就，依然不足以說明韋迪的偉大之處。

韋迪退休了，一眾戰友拿起他的3號球衣向他致敬。（Getty Images）

2012年17歲熱火黑人球迷馬田（Trayvon Martin）被槍殺，經韋迪發起之下，熱火全隊球員穿上外套（hoodie）表達不滿。（勒邦占士Twitter截圖）

為被槍殺球迷發聲

2012年，熱火一名17歲黑人球迷馬田（Trayvon Martin）觀看NBA明星賽後，回家途中被社區內的護衛員喬治施馬文（George Zimmerman）開槍射殺身亡。

當時還是韋迪女友的太太嘉比爾（Gabrielle Union）向他告知此事，馬田只是一名高中學生，出事時身穿連帽外套（hoodie），韋迪為表達不滿，第一時間上載一張自己身穿hoodie的照片到社交媒體，然後再跟占士商討此事，引發全隊穿上Hoodie合照的抗議。

2012年，韋迪與好拍檔勒邦占士發起「Hoodies Up」運動，7年過後運動員對社會公義的取態已完全改變。（Getty Images）

當年還是韋迪女友的太太嘉比爾（圖）向他提及年輕黑人球迷馬田被槍殺事件，成為「Hoodies Up」運動的源起。（Getty Images）

黑人精英運動員的禁地

即使黑人球員主宰着NBA，種族議題長久以來均是球員的「禁地」，一班籃球巨星領着天價薪酬，對社會不公義卻噤若寒蟬，視而不見。少數如「籃球之神」米高佐敦長年默默捐款予支持種族公義的機構，卻也鮮有主動發聲。

對於熱火球員為馬田被殺事件發聲的「Hoodies Up」運動，高比拜仁（Kobe Bryant）被問及此事時的冷漠反應，完全反映黑人精英運動員當時與美國草根階層如何脫節：「我不會為一些只因我是非洲裔美國人、因而理應回應的事情給予反應。」

他的理據是：「我們希望社會和文化進步，然後每當一個非洲裔美國人發生點什麼事，便要走出來為他聲援？我完全不能認同這個論點。」

高比拜仁對「Hoodies Up」運動的冷漠反應當年備受抨擊，同時也是黑人精英運動員對種族議題的典型反應。（Getty Images）

韋迪：並不止於膚色問題

高比將事件歸納為「個別事件」，韋迪卻拒絕坐視不理，「那是我們的後花園。在我們的後花園，這支球隊之中很多人也在Trayvon（受害人馬田名字）同樣的環境中成長，而且也有年輕的孩子。」

「閃電俠」當時進一步解釋，「當知道他是熱火的忠實球迷，令我們一定要支持此事。我不能說整個球會，至少作為球隊，我們支持這件事情。比起他的膚色，這件事的意義遠遠不止於此。」

「我們都是事發州份內的父親，我們為自己相信的立場表態。我們完全了解到，他們（黑人青年）需要受到更多人關注。」

身為一名父親，韋迪拒絕對黑人球迷被殺事件坐視不理。（Getty Images）

全面改變運動員社會運動取態

「Hoodies Up」運動後，美國多次黑人被槍殺事件均可看到黑人運動員勇於發聲的例子，由勒邦占士、米高佐敦等不同年代NBA巨星，到網球天后莎蓮娜威廉絲，以至發起「單膝下跪國歌抗議」的NFL四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）和一眾美式足球運動員，事後看來「Hoodies Up」帶來的漣漪效應，可說是黑人頂級運動員的一次集體政治覺醒。

7年過後，運動員不再政治冷感，韋迪坦言當時也始料未及，「我當時大概沒有意識到那場運動將帶來多大轉變，但我們清楚知道，自己必須為一些得到沒有足夠關注的事情發聲。那確實令更多人敢於說出心中所想。」

最後一次在熱火主場出戰，韋迪成為被包圍的對象。（Getty Images）

韋迪，謝謝你！（Getty Images）

美國前總統奧巴馬拍片讚韋迪

美國前總統奧巴馬與韋迪惺惺相惜。（Getty Images）

「我不能改變全世界，但可帶動轉變」

熱愛籃球的美國前總統奧巴馬，特別拍短片祝賀韋迪榮休，並讚揚對方擁有偉大的職業生涯，而且即使被擊倒也永不放棄：「你是我們的驕傲」，祝福他在生命中的下一章，也一如NBA生涯一樣出色無比。

37歲的韋迪，職業生涯也許已走到盡頭，他換轉身份為種族和社會公義發聲，卻只是剛剛開始，而且沒有球隊、球會的枷鎖，可望更加暢所欲言，「顯然我只是一個人，不能改變全世界，但我可以協助帶動社區的轉變，那是我渴望持續下去的工作。」

奧巴馬當年以「改變」（Change）的旗號上台，登上美國權力頂鋒，無獨有偶，韋迪也渴望為社區帶來轉變，正直敢言的「閃電俠」退出賽場後的發展，已開始令人期待。

「閃電俠」韋迪離開籃球場以後的發展，一樣令人期待。（Getty Images）

閃電俠韋迪的感人告別（按圖放大）

+ 12 + 11 + 10

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁