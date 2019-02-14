【NBA】奴域斯基與韋迪冰釋前嫌　「閃電俠」轟最高分挫獨行俠

韋迪及奴域斯基兩名NBA老將，將於今季後正式退役，二人今季首度碰頭，韋迪帶領熱火作客達拉斯，攻入全場最高的22分，助球隊以112：101擊敗獨行俠。二人今仗同時後備入替亮相，達拉斯的球迷隨即報以歡呼聲，向兩位傳奇球星致敬。

韋迪與奴域斯基二人甚有淵源，兩人曾兩度於總決賽碰頭，2006年熱火總決賽第6場於達拉斯擊敗獨行俠，奪走當年的NBA總冠軍，而韋迪更勇奪最有價值球員的殊榮。奴域斯基5年後再度率球隊打入總決賽，面對當時的熱火「三巨頭」，在邁阿密「復仇」，同樣在第6場贏波封王，奴域斯基當然成為該年的總決賽MVP。

奴域斯基與韋迪曾兩度於總決賽碰頭，各贏一次。（Getty Images）

時間一轉眼來到2019年，二人分別宣布將是在NBA的最後一季，兩位總決賽MVP終於在今季首度交手，亦是韋迪最後一次在達拉斯作賽。雖然二人不再是球隊的正選，但他們亦各自為球隊貢獻不少。「閃電俠」與「德國槍」在今仗第一節同時後備上陣，使在場球迷為之若狂，更不少球迷站立為二人致敬。不過，當韋迪持球在手時，亦有零星的噓聲。

奴域斯基與韋迪今仗同時後備上陣，二人在出場言談甚歡。（美聯社）

Dirk Nowitzki e Dwyane Wade, que se despedem das quadras nesta temporada, entraram juntos ao MESMO TEMPO em Mavs x Heat hoje pra isso.



Gênios. pic.twitter.com/yba8rsiIOk — Esportes USA (@EsportesUSA_) February 14, 2019

韋迪與奴域斯基在場上亦繼續鬥法，韋迪面對「德國槍」面前射入三分，但奴域斯基隨即還以顏色，背對韋迪轉身使出招牌「Fadeaway」跳投得手，相信勾起不少球迷的回憶。韋迪今仗14次起手入9球，攻入全場最高的22分，而奴域斯基貢獻12分，結果韋迪助熱火以112：101作客擊敗獨行俠。

韋迪與奴域斯基今仗繼續鬥法，二人亦取得不少分數。（美聯社）

奴域斯基今仗攻入12分，亦以他的招牌「Fadeaway」跳投得分。（美聯社）

韋迪今仗攻入全場最高的22分，領球隊擊敗獨行俠。（美聯社）

韋迪當年於總決賽第6戰，達拉斯球員射入並由韋迪搶得籃板，韋迪在賽事結束一刻大力拋起籃球慶祝，此舉引起不少達拉斯球迷不滿，。不過，事過境遷二人亦冰釋前嫌，今仗賽後亦互換球衣，以示對雙方的尊重，而韋迪在熱身時亦重演這一幕。

韋迪在2006年在達拉斯贏得首個冠軍指環，並成為該屆總決賽的MVP。（Getty Images）

Dwyane Wade is back in Dallas, so he recreated the last play of the 2006 NBA Finals 🔥



📹: @DavidFurones_ pic.twitter.com/9sNLb0Grlw — Dime (@DimeUPROXX) February 14, 2019

奴域斯基與韋迪對雙方亦有相當高的評價，同時指對方是當年自己進步的推動力，奴域斯基指2006年的落敗使他變得更強，「我在2006年落敗後，這成為了我的推動力，我不斷努力尋求進步，終於在2011年奪得總冠軍，但2006年及2011年對我同樣重要。」

韋迪與奴域斯基當年雖有不和，但多年後事過境遷，在今仗互換球衣表尊重。（美聯社）

奴域斯基指如果2006年總決賽不敵熱火，使在不斷努力進步，成就他2011年「復仇」成功並取得MVP殊榮。（Getty Images）

韋迪亦表示與奴域斯基互相影響各自的籃球生涯，並指與「德國槍」是今年最佳的交換球衣，「我們在2006年及2011年亦是對大家相當重要的一年，對各自的籃球生涯有莫大的影響。我感到十分開心能與奴域斯基般的偉大球員齊名，我亦相當尊重他，與他交易球衣亦今季其中一個最佳的時刻，慶幸他並未有拒絕我。」

除了下一仗在邁阿密再度碰頭外，他們亦會出席本周末的明星賽，再一次在賽場上交手。