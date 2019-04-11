【歐聯】曼聯勞基梳爾擺烏龍一球負巴塞　阿積士1：1逼和祖雲達斯

歐聯8強最矚目戲碼，曼聯惡鬥巴塞隆拿，結果「紅魔鬼」首回合在奧脫福以0：1不敵「地上最強」，巴塞是在開賽12分鐘憑蘇亞雷斯一球頭槌，擦中勞基梳爾破網。 荷蘭的阿積士主場迎戰意大利祖雲達斯的首個入球亦與頭槌有關，C朗完半場前飛身頭槌助祖記領先，但下半場被阿積士的大衛拿尼斯極速追平，兩隊打成1：1。

紅魔10射零中框 14年來首次

曼聯在歐聯16強以「殘陣」反勝巴黎聖日耳門，來到8強首回合，紅魔的殘陣無法再次爆冷。領隊蘇斯克查賽前揚言，要阻止當今最強的美斯並非無可能，但該名阿根廷球王最終還是製造出絕佳的入球機會，助巴塞作客取勝。

巴塞一直控球在腳，在12分鐘，巴塞中場布斯基斯（Sergio Busquets）直線傳交美斯，後者突入禁區再傳交遠柱的蘇亞雷斯頭槌攻門，皮球撞到曼聯左閘勞基梳爾（Luke Shaw）入網，旁證一度舉旗示意越位，但球證觀看VAR後判入球有效。

及後曼聯小將麥湯米尼（Scott McTominay）禁區內突破碧基（Gerard Pique）時被撞跌，但球證未有判罰12碼。曼聯上半場最佳機會落在另一名小將達洛治（Diogo Dalot）身上，這名葡萄牙球員在40分鐘接應拉舒福特（Marcus Rashford）傳中，但近門失機，半場巴塞以1：0領先。

下半場主隊展開反擊，但始終無法將攻勢轉化成入球，最後在全場10次射門卻零中框的情況下落敗，是自2005年負AC米蘭0比1以來首次零中框；賽後蘇斯克查坦言失望，但仍堅信球隊有能力在次回合作客魯營取得入球。

蘇亞雷斯與美斯在入球後慶祝。（路透社）

C朗飛身頭搥破網顯示身價

阿積士主場對祖雲達斯可謂狹路相逢，事關對上一次祖記在歐聯奪冠是在1996年，而當年的決賽對手正是阿積士。

青春無敵的阿積士雖然被看低一線，但上半場卻踢出士氣波，一直壓着「老婦人」狂攻。然而，傷癒復出的C朗再次顯示身價，臨完半場前以一記「插水式」頭槌為祖雲達斯打破僵局，當時C朗先在中場組織攻勢，然後以教科書式的走位，跑到禁區無人看管下飛身頂入，將自己保持的歐聯入球紀錄改寫為125球。

不過換邊後主隊僅用了29秒就扳平，祖雲達斯的貝拿迪斯治（Federico Bernardeschi）邊線控甩波，大衛拿尼斯（David Neres）立即把握機會長驅直進，然後勁射死角入網，為阿積士扳平1：1。

C朗在臨完上半場的頭槌，為祖雲達斯帶住一球領先回到更衣室。（路透社）

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