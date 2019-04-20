【香港山人．陳志安2】愛長程急走創辦旅行隊　首次活動行蚺蛇尖

陳志安是行山界的前輩，也是資深的行山領隊，創辦過旅行隊。 被視為香港旅行隊先驅的「庸社」在1967年暫停出隊，各方山友出走，紛紛另立門戶，其中陳志安翌年創辦「白象旅行隊」，探索長程急走的挑戰性路線，首次活動已經是攀登蚺蛇尖兼走長咀、短咀！

「六七暴動」是香港行山界的分水嶺，當年規模最大及歷史最悠久的庸社決定暫停出隊。引述自《香港本土旅行八十載》記載，有庸社老行友稱，在動亂的上半年暫停活動，下半年才恢復活動。

在60年代跟隨庸社行山的陳志安說：「庸社不搞，如何是好？當時有行友，他是紅磡聖匠堂，有個牧師找他幫手為工友搞活動，搞個『工遊會旅行隊』。你要行山，你要找熟路的人才可以，所以找到李君毅先生幫忙設計路線，不是個個星期行，而是間中去行。當年，李君毅先生看得出，行山有得搞，他很有頭腦及眼光，我就純粹跟住庸社忠旨義務幫手。」

回憶李君毅創「山海之友」

李君毅是香港旅行界的殿堂級人物，在1967年創立「山海之友」旅行隊。陳志安續說：「李君毅成立山海之友，第一次的路線是『九塘連走』，行香港島的9個水塘，他代辦交通，只是幾元，但那時生活困難，幾元都幾多錢。但出乎意料之外，9架旅遊車全滿，幾百人參加。我很記得是4月21日，1967年，英女王壽辰紀念日。」

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陳志安接受訪問，回憶60年代的行山界。（顏銘輝攝）

《天天日報》刊登行山隊消息

「後來有班人不滿意：『我們義務幫手，你自己就賺錢，我們想法很簡單，我們是義務，帶人行山是不收錢的，不涉及利益，不喜歡他的作風，所以另起爐灶，表明不賺錢。』帶路都要熟路，那班人就叫我幫手：『陳志安，去幫手帶人行下啦！』我就沒有所謂，我熟路就我開，但次次叫我開，行一陣子，他們就帶人走到另一處，那就沒有意思。」因此，陳志安決定創立一支屬於他自己的旅行隊。

陳志安續說：「那個年代的通訊靠報章，通常有人發旅行消息過去，就會免費刊登。我就膽粗粗寫段活動介紹，記得第一次我就用『白象旅行隊』的名義發布消息，因為我本身做象牙雕刻，所以以白象為名。我發給《天天日報》，他們有攝影版，會登行山消息，他們真的登了出來！」同期還有山川、野馬、業餘、精武、金青等旅行隊冒起，行山界百花齊放。

陳志安記得在1968年創立「白象旅行隊」。（顏銘輝攝）

從直升機望向西貢蚺蛇尖。（資料圖片）

消防員參加者中途捱不住

白象旅行隊的第一次行山活動相當不簡單，也見陳志安的大膽。他說：「我喜歡行長程，又要有難度，第一次開隊就是1968年10月13日。那條路線是『蚺蛇兩咀』，行西貢的蚺蛇尖再加長咀、短咀。那時年少無知，一個衝動就去做，不會想太多。我約早上6點鐘尖沙咀火車站集合，搭頭班火車，要趕塔門那班船去高流灣，如果你趕不到車，就趕不船，所以要那麼早出發。」

第一次活動就那麼難，不怕沒有人參加嗎？陳志安笑言：「一個人拿住旗，在尖沙咀火車站等，當時想如果沒有人來，我自己行也好。最後有4個人參加。去到高流灣，登蚺蛇尖的半路上，有個年輕人說捱不住，沒有辦法，唯有叫他行轉頭搭船走，原來他是消防員。現在消防員體能很強，以前的消防員就比不上。」

「非常難忘，但最終都行得完！」陳志安續說：「我們還要趕回去赤徑搭船，一定要5點前到赤徑，順利趕到船返大埔。那4個參加者中，其中一個尚有聯絡。」自此，白象旅行隊在行山界站穩陣腳，聚集到愈來愈多山友。

陳志安在70年代在《野外》雜誌中介紹白象旅行隊。（顏銘輝攝）

在70年代，《野外》雜誌刊登了白象旅行隊橫渡官門的照片。（顏銘輝攝）

陳志安四十多年前在《野外》撰文，講述他成立白象旅行隊的初衷，他希望尋找志同道合的朋友，一起探索當年行山路線或被忽略的僻遠之地，靠急速的步伐及耐行的體能，盡早踏遍香港全境。

「白象」成立兩年後解散

數白象旅行隊的代表性行山活動，有1969年的「東北大綑邊」，在端午節由鹿頸出發，沿海岸行到大美督，途中在紅石門村住宿一宵，四十多人參加，最終只有13人完成。在1970年8月2日，白象旅行隊安全地橫渡官門海峽（現址為萬宜水庫東壩），是首次有旅行隊在公開活動中平安完成。

後來，陳志安為生計到新加坡工作，結束白象旅行隊。在1970年底，他宣布白象旅行隊解散，在大嶼山散石灣女青營舉行的兩周年紀念聯歡會，變成了他們的告別派對。

再見不會太遙遠，陳志安與香港行山界的緣分仍未斷，而他亦開始放眼世界各地的名山大川。

陳志安的足跡踏遍香港群山，至今仍每逢周日去行山。（顏銘輝攝）

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