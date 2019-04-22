【香港山人．陳志安4】一眼看出山友狀態　警告亂跟行山隊易出事

79歲的陳志安是行山隊「奇萊山友」的領隊，在香港的山頭野嶺打滾一個甲子，見證山野環境變遷，也應付過一些行山意外。他叮囑行山人士一定要做足準備，強調要帶哨子；他又記得有山友只帶4罐啤酒就行山，結果因低溫症入院。

陳志安在1959年開始行山，最初是一班朋友結伴登山，後來參加旅行隊，隨經驗增加成為旅行隊的工作人員，其後創立「白象旅行隊」及「奇萊山友」，是資深的行山隊領隊，擁有60年本地及海外遠足攀山經驗。

香港行山隊眾多，有的是像奇萊山友般歷史悠久，亦有的是近年在社交網站興起的網上行山團。陳志安提醒，需要按自己的體能及技術去選擇適合的行山隊，別要亂跟人行。他說：「你是初哥的話，就跟些優悠的隊。你行多幾次，覺得體能好，開始滿足不到的話，才去跟一些中長途，這樣玩就會開心。如果你一行就跟人行些困難的，當然會落後，落後又不識路的話那就麻煩。」

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

陳志安表示行山要做足準備，特別提醒大家要帶哨子。（顏銘輝攝）

陳志安提醒跟行山隊上山要謹慎，例如有些隊會綑邊，難度較高。（受訪者提供）

迷途時哨子十分重要

講到行山裝備，陳志安強調哨子是十分重要，輕便又有用，他說：「首先要有地圖、指南針及哨子。哨子是一定要的，如果你一個人迷途，你大叫都是沒有人聽到，但吹哨子的話別人就聽得到。當然還要帶水及手套，你年紀大就帶行山杖，這些是基本的東西，如果你不帶的話，出事就是自討的。」

陳志安想起有次行山，遇到個準備不足的山友，最終出了意外，報警求助，「有次行大嶼山，天文台預告有冷鋒到，但冷鋒早到，原本是下午到，但上午已到，跟住下雨，天氣很冷。我本身帶了兩件雨褸，他說不用，結果他失溫。我行快一點，叫下面的隊友煲熱水，怎料他已經捱不住！」

「我跟兩三個人一起上去找他，見到他凍到僵硬了那樣，馬上打999。直升機來到，我陪他去屯門醫院。我看看他的背囊，什麼都沒有，只有4罐凍啤酒。」說到這裏，陳志安也無奈苦笑。

作為行山隊領隊，陳志安都應付過同行山友遇險的事件。（顏銘輝攝）

陳志安有豐富的行山隊領隊經驗。（受訪者提供）

行山不適記得通知隊友

陳志安提醒，無論是跟行山隊，還是與一班朋友行山，如果身體感到不適，不要怕尷尬或者擔心拖慢隊友，一定要及早出聲。陳志安又分享另一次帶領的經歷，「那時是夏天，有次行西貢，有個年輕人開頭行得很快。大休完再上山，見他不對勁，愈行愈慢，有可能中暑。我馬上叫他坐下，坐了20分鐘，見他的臉色好轉，看來回到氣了。他說自己救得人多，原來他是救護員。」

「我看得出的！」陳志安說：「我自己行山那麼多年，行友什麼狀態，一眼就看得出，如果不對勁，是明顯不同的。我感覺到自己行不到，就會停不下，但有些人就不懂休息。總之有中暑的感覺，別要理會其他人怎樣行，最緊要出聲及休息。你不出聲，別人可能不知道，以為你還可以，好像我說的那次，如果我沒有看出他快中暑，他還繼續行的話，就只會暈倒。」

陳志安表示會特別留意新參加者的狀態，而且以他的經驗，一眼就看出參加者的狀態。（顏銘輝攝）

談到飛鵝山的自殺崖常常發生意外，陳志安馬上說：「自殺崖不是人人都去得！」他苦口婆心地說：「我經常呼籲，別把難度高的路線放上網，最怕別人彷效，如果別人未到那個程度但又跟住行，就只會累到人。你行到，不代表其他人都行得到。有時我們奇萊山友的活動也是，我會叫大家別把影到的照片放上網。別人看到覺得美麗又想去，可能誤了別人。」

回歸前已提倡撤山徑垃圾桶

由行山意外，講到行山徑的設施，說起漁護署全面撤銷山徑上的垃圾桶時，陳志安反應最大，他並非反對，而是說：「我一早就說要這樣做！」原來早在回歸前，他已向漁農署（於2000年易名為漁護署）提出，設垃圾桶並非好方法。

陳志安娓娓道來：「在港英時代，漁農署每年都會在郊野公園管理站，叫班行山隊領隊一起開會，看看有什麼可以改善。我當年提議，你擺垃圾桶是沒有用的，一定要做宣傳教育，帶走自己垃圾。早期開會有人反對我的看法，但到今日，你們見到漁護署都接受了我的建議。你自己用，要自己帶走。」

「為何我會有這樣的建議？我曾經發現，鳳凰山頂有垃圾槽，有清潔工人上去清潔，見過有工人不帶走垃圾，就丟在山後，一般人看不到的。我們周圍行，就見到一袋二袋垃圾丟在山上，所以我認為設置垃圾桶不是辦法，叫郊遊人士帶走自己的垃圾才是辦法。」

漁護署移除行山徑的垃圾箱及回收箱後，在原處放告示牌提醒市民把垃圾帶走。（資料圖片/勞敏儀攝）

陳志安與青蛙石合照。（受訪者提供）

露營營地應設預先登記

陳志安記得，以前漁農署最緊張山火，「那個年代最多叫人防火，小心山火。西貢有些小島有海鷗生蛋，又叫領隊提醒人，別要上那個島破壞鳥蛋。」但他坦言：「回歸之後，漁護署就沒有約我們這班旅行隊的領隊去聊天。」

自從「自由行」之後，愈來愈多內地人到香港行山，陳志安表示：「現在好一點，初期內地人行山常常亂拋垃圾，現在就進步了。」但他認為最大問題是露營營地，「應該要預先登記，一部分是內地的，一部分是本港的，內地人就不能霸佔香港人的名額。每逢假日，營地全部是內地同胞，令到香港人沒有地方紮營。如果能夠設立限額，預先登記，就最理想。」

香港的露營營地在假日常常爆滿。（資料圖片/黃偉民攝）

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