【香港山人．陳志安3】兩贏毅行者組別冠軍　挑戰世界第6高峰留憾

由跟隨朋友上山，到認識「庸社行友」，再到創辦「白象旅行隊」，陳志安在香港山野中練成一身好「武功」，是時候向外闖了。陳志安回港後，在1977年創立旅行隊「奇萊山友」，帶領山友勇闖台灣群峰，他個人還有機會代表香港，挑戰那些高逾6000米的海外雪山。

陳志安在1968年創辦白象旅行隊，但因為要到新加坡工作，在1970年解散白象。不過，他跟香港行山界的緣分仍未斷，當他回港後，昔日山友再次聚集到他身邊。

現年79歲的陳志安憶述：「70年代，我去過台灣爬玉山。回港後，有朋友叫我：『陳志安，搞個團去台灣行玉山啦！』我搞是可以，但上山要體能的，不是說去就去。香港最高的山得九百幾米，但台灣就三千幾四千米高，你不練怎可能上到去！既然要操練，那就不如再開隊，召集行友，有興趣操的就一起去行山。」

在1977年，陳志安創立旅行隊「奇萊山友」，「我知道台灣有座奇萊山，當地人叫『黑色奇萊』，年年都有山難。我就很想去挑戰，年少氣盛，廿幾歲的年輕人總有這種衝動。開隊總要有個名字，就用奇萊做隊名。」兩年後，陳志安一嘗心願，「我用冰斧及冰爪，攀登上奇萊山。」奇萊主峰高3560米，在台灣百岳中排第20。

陳志安憶述他在本地及海外行山攀山的經歷。（顏銘輝攝）

奇萊山友每周都有行山活動，陳志安都會盡量抽空參加。（受訪者提供）

陳志安指奇萊山友的行山活動比以前輕鬆，更有趣味。（受訪者提供）

曾以17小時走畢麥徑

陳志安喜歡長程急走，講耐力，他試過在香港舉辦一次4日3夜行山之旅，論速度，在1981年的香港山友育樂協會舉行的「麥理浩徑裝備通走」，他贏得冠軍，到1987年的由香港旅行界聯會主辦的「麥理浩徑一百公里全走」，他以17小時4分完成。

講到山賽威水史，陳志安說：「毅行者早期由匯豐贊助，我參加工商組，拿了第一；1990年我就得40歲以上的元老組冠軍。領獎要去匯豐總行，他們會在總行舉辦個茶會，邀請每個組別的第一去領獎，我上了兩年，現在不知有沒有了！」他補充，退休後，還玩多了一次毅行者，「我沒有操練，年紀又大，他們打算三十幾小時完成，那就沒有問題，我怎樣行都行得到。結果我帶快了他們，28小時就完成。」

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79歲的陳志安在城門水塘接受訪問。（顏銘輝攝）

陳志安收藏了很多山賽獎項及珍貴照片。（顏銘輝攝）

陳志安山賽獎狀及照片：

+ 4 + 3 + 2

無緣登章子峰、卓奧友峰

可是，攀登高山，如同挑戰大自然，除了本身要有技術及體力，還要運氣，看上天是否准你上去。陳志安感嘆：「我最難忘的是代表香港，與中國一起攀登珠峰的副峰章子峰（高7543米）。在1989年，港督找一些社會人士贊助，全隊人要60萬，中港聯合上山。我上不頂，我去到6000米有高山反應，鍾建民做領隊，他都上不到，他上到6300米也因高山反應回來。香港及中國各有9人，最後兩隊僅各有3人上到頂，包括湛易佳，之後首位登珠峰的香港人。」

在1991年，陳志安再有機會，挑戰8201米高的世界第6高峰卓奧友峰。陳志安說：「這次就找布政司鍾逸傑幫忙，他找些社會人士捐錢贊助，但我又上不到，去到六千幾米，我又高山反應，3個人之中有一個上到。」他慨嘆：「沒有辦法，自己體能去到那個位置，不能要求更多，要識知難而退。如果你強行再上，生命會有危險。」

陳志安將1989年中港攀山隊征章子峰的徽章縫到背囊上。（顏銘輝攝）

8201米高的世界第6高峰卓奧友峰。（視覺中國）

陳志安今年79歲了，奇萊山友也即將踏入42周年。

由當年衝勁十足的小伙子，陳志安已成為一個與山相處了一個甲子的老人。他憑衝勁征服過很多高山，亦試過在不可被征服的大自然前止步回頭。

陳志安說：「年紀大更注意安全，更知道什麼應該做，年輕時就只懂一個『衝』字。」他表示奇萊山友的風格亦有轉變，他說：「現在就不行長途了，但路線會有趣味性，奇怪一點，可能爬來爬去，又要經密林。通常9點出發，4點收工，以前就8點起步，一日未天黑都未收工。以前操到行友的體能，但現在就重視趣味。」

陳志安每逢周日都會盡量跟奇萊山友行山，但很多時領隊的工作已經交給後輩。他說：「多數都會去，但不會全部行完，我的體能已經追不上了，行一半就夠了。」

陳志安問記者，猜猜他在鞋面上割了個小破口的原因。（顏銘輝攝）

因為陳志安的兩隻腳的腳趾都變形了。（顏銘輝攝）

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