【珠峰攀山隊】首周高度適應較輕鬆　兩遇風雪　路經寺廟祈福

2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊上周三離港，先朝高6090米的洛布茲東峰進發，作高度適應。領隊曾志成表示，這幾天旅程較輕鬆，各隊員身體狀況良好。雖然山區天氣變化莫測，時好時壞，但暫時對行程影響不大，而且曾志成預計下月天氣會好轉。

由曾志成、盧澤琛、黎樂基及張志輝組成的香港攀山隊，在上周三（4月3日）啟程，離開香港，飛往尼泊爾的加德滿都。曾志成會在珠峰基地營統籌大局，盧澤琛、黎樂基及張志輝則計劃在5月中下旬登上高8848米的世界最高峰珠穆朗瑪峰。他們第一步是攀登高6090米的洛布茲東峰，先作高度適應，行程會較輕鬆。

4月4日，他們轉乘內陸機到Lukla，原本計劃即日行去高2835米營地Monjo，但為了等候達來的行李，他們只好在Lukla留宿一晚；曾志成表示對行程影響不大。

攀山隊乘乘內陸機由加德滿都到Lukla。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

在4月5日的行程中，他們在中途發現綻放的櫻花。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

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4月5日，香港攀山隊踏上旅程，收拾好裝備，由高2860米的Lukla行到Monjo，全程約需3小時。

4月6日，他們離開Monjo，穿過薩迦瑪塔國家公園的大門；薩迦瑪塔是珠峰的尼泊爾文。經過3小時的雨中徒步，他們抵達3444米高的Namche Bazar，是次攀升約600米。Namche Bazar是附近一帶山區的主要市集，匯聚了村民、商旅及世界各地的登地客。

4月7日，當一行山離開那個4000米高的山頭時，遇上風雪，連忙趕路落山。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

4月7日，香港攀山隊繼續往上走，登上3860米的Everest View Hotel，再行上一個約4000米高的山頭。此時，刮起大風雪，一行人加快腳步下山，抵達高3780米的Khumjung休息，全程約3小時。

4月8日，天氣好轉放晴，香港攀山隊離開Khumjung，先回到Everest View Hotel，經過3680米高的Phortse Thanga，再上3810米高的Phortse，全程4小時15分鐘。

4月10日，攀山隊在Pangboche的寺廟中祈求旅程平安。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

攀山隊隊員接受僧人的祝福。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

4月9日，攀山隊再遇上風雪，他們在中午抵達3930米高的Pangboche，打算上到高4600米的Ama Dablam基地營作高度適應，但下午下雪，令一行人折返Pangboche，是日全程約6小時。

4月10日，比起前一日，這天的旅程較輕鬆，攀山隊行了兩個半小時，上到4410米高的Dingboche。他們在Pangboche寺廟中祈福及接受僧人的祝禱，僧人還為隊員披上哈達，祝福一行人在登山路上平安。

4月11日，這天天氣晴朗，離開露宿地點Dingboche，一口氣攀升超過700米至5200米高的Nangkar Tshang，作高度適應，隨後回到Dingboche休息，全程行了3小時。

4月12日，攀山隊繼續在好天氣下前進，他們離開Dingboche，攀升超過600米，花了3個半小時，上到高5030米的Lobuche。攀山隊透露，今季尼泊爾旅遊局向4名香港人發出珠峰登山證，除了攀山隊的盧澤琛、張志輝及黎樂基外，尚有一位獨立人士。

雖然過去一星期多的天氣時好時壞，有時遇上風雪，令行程受阻，但領隊曾志成表示山區天氣就是這樣，問題不大，而且他認為5月的天氣會好轉。問到隊友對當地氣候的適應情況，曾志成表示沒有人抱恙，指「這些都是登山人必須接受的考驗」。曾志成預計他們會在這兩日內登上高6090米的洛布茲東峰。

在4月11日，他們到高5200米的Nangkar Tshang進行高度適應。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

尼泊爾公布今季珠峰登山證的獲批情況，有4名香港人獲證。（2019珠穆朗瑪中國香港攀山隊Facebook）

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