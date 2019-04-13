【游泳】泳壇新世代展勇態　卓銘浩：冀代杜敬謙取奧運A標

香港「飛魚」杜敬謙（Kenneth）上月於美國訓練期間猝逝，我們對Kenneth及其家人感到婉惜，也為香港泳壇男子項目而憂慮。 猶幸三名小將林昭光、卓銘浩及吳宇軒，今日於長池計時賽以香港紀錄及世錦賽入場券證明，香港男子游泳隊的未來屬於年輕一輩。 另外，16歲的伍棹然亦於今早的50米蝶泳初賽，以24.48秒取得世錦賽資格。

林昭光200米蝶「一破再破」

林昭光（Nicholas）、卓銘浩及吳宇軒今日合創4個香港紀錄，林昭光更「一破再破」。這名18歲高中生今早初賽以2分00.91秒打破塵封10年的男子200米蝶泳紀錄，其後出戰決賽，更把紀錄推前00.48秒，2分00.43秒的成績也令他取得今年7月於韓國光州舉行的世錦賽200米蝶泳的參賽資格。Nicholas直言相當驚喜，今日過後的目標就是游出2分鐘以下：「以世錦賽為目標，所以一直衝，但從來沒有想過會有這樣的成績，因為今早熱身時感覺一般；現在目標做到了，就要向着2分鐘以下進發。」

林昭光今天出戰200米蝶泳，兩度打破香港紀錄。（余俊亮攝）

卓銘浩奪4項世錦賽資格

正當現場仍為林昭光「一破再破」而雀躍，另一小將亦創下新香港紀錄。年僅16歲、就讀拔萃男書院的卓銘浩，於400米自由泳決賽游出3分53.05秒，打破自己在去年亞運所造出的港績。這名學界星級泳手亞運時已達世錦賽200米、800米及1500米自由泳參賽標準，今日在400自造出的時間，更令他奪得第4張世錦賽入場券。即將首次出戰長池世錦賽的他表示，東京奧運的目標將放在長距離項目上：「今年目標還是先放在世錦賽吧，東京奧運資格也許要到2020年才去爭取，自己會專注於800及1500自。」

卓銘浩（左）今天奪得第4張世錦賽入場券。（余俊亮攝）

+ 3 + 2

3分53.05秒的時間亦達到奧運B標，但這名曾在短池世錦賽與杜敬謙同房的小將直言，希望成為香港首個奧運A標的男選手，代Kenneth為港爭光：「我想做第一個，我們男子組也希望可以代Kenneth游出A標。如果成功，相信他在天上會看到。」

吳宇軒去年因為太緊張而與港績擦身而過，今天打破男子200米蛙泳香港紀錄，特別興奮。（余俊亮攝）

吳宇軒2分15.34秒破200蛙港績

為香港男子游泳爭口氣的還有18歲的吳宇軒。他於200米蛙泳決賽游出2分15.34秒，為長池計時賽首日賽事打破最後一項香港紀錄，同時更奪得首個世錦賽參賽資格。這名理工大學一年級生表示，去年因太緊張而與港績擦身而過，今次順利達標特別興奮：「去年已經以香港紀錄為目標，但緊張下最後無緣打破；今年再準備多一點，加上去年的失敗，終於成功。」

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