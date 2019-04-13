【游泳】14歲黃詩婷0.2秒壓贏施幸余奪冠　首於比賽擊敗大師姐

長池游泳計時賽首日賽事，「男飛魚」帶來有4項香港紀錄，女子組亦有小將造出佳績。14歲小將黃詩婷（Lilian）在50米自由泳初賽造出25.94秒，改寫個人最佳成績，其後在決賽更以0.2秒之差擊敗「大師姐」施幸余，奪得冠軍。 攝影：余俊亮、楊宇翹

Lilian今早於女子50米自由泳初賽游出25.94秒，以首名進入決賽，這項成績刷新了個人最佳時間（PB）。黃昏時分的決賽，她與「大師姐」施幸余鬥得激烈，最終這名14歲小將游出26秒正，以0.2秒之差壓贏師姐。與施幸余一樣就讀拔萃女書院的黃詩婷表示，首次於賽中擊敗師姐：「施幸余一直是學習對象，很欣賞她對游泳的堅持，現時她減少練習仍能做出這樣的時間，的確要好好向她學習。」

年僅14歲的黃詩婷（左二）首於比賽擊敗大師姐施幸余（右二）。（楊宇翹攝）

Lilian的主項為50米、100米及200米自由泳，她預計50自上午表現遜於下午，最後卻是倒轉，但在200自造出驚喜：「初賽時50米自由泳已游出PB ，所以下午專注破200米自由泳的PB，最後的確游出2分03.88秒。」Lilian明日將會出戰100米自由泳，她期望游進57秒大關，再造PB。

黃詩婷（右）以施幸余為學習對象。（余俊亮攝）

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