【游泳】何詩蓓再進化 　奪兩奧運資格感言：一切辛苦都是值得

「如果你想游更快，就要在每樣細節做好一點」，就如2017年世界大學生運動會時一樣，何詩蓓（Siobhan）今天繼續道出進步的真諦。 哪怕是0.01秒的進步，她認為只要變得更強任何辛苦都是值得。然而走過4年密歇根大學訓練，何詩蓓換來除了更健碩粗壯的身形，今日於長池游泳計時賽更輕鬆地連奪100、200米自由泳東京奧運資格。 我特意重複世大時的一條問題：「現在覺得自己稱得上世界級選手嗎？」 如2年前一樣，她帶點靦腆地笑着說：「我不知道呀……」 攝影：盧翊銘

何詩蓓今日（14日）於長池游泳計時賽，先後於100米自由泳初賽造出53.59秒及於400米自由泳中的頭200米造出1分57.16秒，繼里約後再次以A標殺入奧運，同時亦取下該兩項世錦賽的入場券。事實上，Siobhan於兩項比賽中游得輕鬆，100自的53.59秒也刷新其個人最佳成績兼香港紀錄，但這名奧運選手卻對達標感到意外：「NCAA（美國大學聯賽）幾星期前才完結，之後休息一星期後才復操，加上在美國一直練短池，現在轉長池是有點不習慣，所以今日能夠取下兩個A標都有點驚訝。」



上屆奧運，何詩蓓已在200米個人混合泳（IM）取下A標，但她今日直言仍未決定會否爭取東京奧運第3個A標：「現在我較多專注自由式，至於200IM，要再與教練商討會否爭取，主要是看看想不想在世錦賽及奧運出戰該項目。」

何詩蓓看似不費吹灰之力便取得奧運資格，實際上，她背後所付出的努力、血汗，又豈是外人可見。（盧翊銘攝）

小學開始嶄露頭角 2015首以A標奪奧運資格



何詩蓓10歲開始獲獎無數，升上中學後表現再突飛猛進，更憑着卓越的游泳成績入讀美國密歇根大學；2015年成為香港首個泳手以A標游入奧運一夜成名，最終亦在里約創下港首名女泳手晉身16強的歷史。接着，Siobhan首次出戰世大運即奪100、200米自由泳金牌，縱使去年受傷患困擾飲恨亞運，她於奧運選手雲集的美國十大聯盟賽事及美國大學聯賽屢獲獎牌，「Siobhan Bernadette Haughey」一名已揚名海外。

何詩蓓（左）近年在美國密歇根大學就讀、受訓，甚少回港，在海外卻已是知名泳手。（盧翊銘攝）

由「小飛魚」蛻變 堅持做好每個細節



今日何詩蓓由昔日的「小飛魚」已蛻變世界級飛魚，身形上更變得更健碩粗壯，問到4年大學經歷，於5月即將畢業的她認為，在游水的得着最多：「現在訓練量增加，舉重亦比以往的重，但如果你想游更快，就要在每樣細節做好一點，縱使最後只是半秒的進步，但也值得；這4年，我才知道何謂真正的訓練，美國在每個訓練只會專注一個技巧，不如香港般的訓練內容，然後在大學的每個人都想進步，彼此亦會希望互相推動。」

何詩蓓（左二）經過多年蛻變，已由小學的「小飛魚」蛻變成世界級泳手。（盧翊銘攝）

「幼稚園因『沙士』取消、小學因『豬流感』取消、中學的11月舉行但我8月就飛到美國」，何詩蓓笑言人生中總與畢業禮無緣，因此面對生涯首個畢業禮，相當興奮。這名「文武雙全」的飛魚亦未雨綢繆，畢業後將在密歇根大學從事心理學工作，並繼續跟隨大學隊訓練至2020奧運。

去年因足踝受傷棄戰亞運，現在Siobhan的傷勢未完全康復，但至今得到控制。惟7月世錦賽就是今年度的重點大賽，這名曾於為賽事200自的世界第5亦宣布，將棄戰7月頭的世界大學生運動會以留力世錦賽。為香港首個A標、奧運晉級16強女泳手、世界第5泳手，出色的表現亦於美國享負盛名，今天輕鬆地連奪兩個奧運資格，現在Siobhan眼前的目標已不再停留於爭標上。

謙虛、從不自滿、不斷求進，是作為優秀運動員必需具備的條件，何詩蓓對細節的堅持，也成就了她的進步。（盧翊銘攝）

我重複2年前世大的一條問題：「現在覺得自己稱得上世界級選手嗎？」

何詩蓓依然謙虛的帶着靦腆回應：「我不知道呀...... 我.....或者世錦賽後才能回答你。」

7月香港，將是首個游泳世錦賽獎牌得主的誕生？我們拭目以待。