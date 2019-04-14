【游泳】何詩蓓100米自由泳達A標　成首獲東京奧運資格港將

香港奪第一個東京奧運資格！久未於香港賽場露面的何詩蓓，今日亮相長池游泳計時賽並在女子100米自由泳初賽造出53.59秒，破香港紀錄兼連續兩屆以A標游入奧運。

去年亞運因傷缺陣的何詩蓓已有約一年未有於香港出賽，她昨日返港並參與今日的長池游泳計時賽，順利於100米自由泳造出53.59秒奧運A標的時間，成為香港首個奪得東京奧運資格的運動員。

關於何詩蓓：

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何詩蓓如何看游水？ is more than a race！

何詩蓓回港出戰長池計時賽，首戰100米自由泳初賽即達A標。（資料圖片）

關於何詩蓓於美國NCAA及Big Ten的佳績：

何詩蓓2015年以18歲之齡成為香港首個泳手以A標游入奧運，一夜成名。里約奧運首游隨即破天荒晉身16強，其後2017年更取下世錦賽第5及世大運2金。

鄭莉梅於100米自由泳造出55.98秒未能達標，惟下午的決賽仍有機會衝擊A標。（盧翊銘攝）

何詩蓓經過美國密歇根大學訓練，已達世界前列水平。（資料圖片）

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