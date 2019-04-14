【跑步】梁家輝老夫子慈善跑首任領跑員：「冀多關注傷健社群」

以經典漫畫人物《老夫子》為主角的「博愛x老夫子香港慈善跑2019」，周日在中環龍和道舉行。8000名跑手穿上老夫子T恤穿梭中西區，在充滿香港不同階段歷史味道的街道，流下汗水與笑聲。 「影帝」梁家輝不單與老夫子及大番薯主持開步禮，更擔任傷健人士領跑員。

今屆賽事設有10公里、3公里，以及不計時的1公里賽事，《老夫子》第二代漫畫家王澤、影帝梁家輝，聯同博愛醫院己亥年董事局百周年主席吳錦青等嘉賓主持起步禮。

跑手們從龍和道出發，跑入干諾道中，途經摩天輪、中環碼頭、香港大會堂及國際金融中心（IFC）等著名地標，最後折返龍和道，在老夫子和大番薯的打氣下衝線。

梁家輝與老夫子和大番薯合照。（主辦單位提供）

8000名跑手穿上老夫子T恤穿梭中西區。（主辦單位提供）

梁家輝在今屆賽事擔任傷健人士領跑員。（主辦單位提供）

梁家輝首任領跑員：希望社會多關注傷健人士

今次是梁家輝首度擔任傷健人士領跑員，「老夫子就係我地呢班『老香港』嘅集體回憶，由細睇到大！加上自己本身又鐘意跑步，所以一收到大會咁有意義嘅邀請就即刻答應做領跑員。」

一向熱愛運動的家輝哥，更特地為今次活動「加操」：「跟傷健人士操練之前，我刻意多跑幾日步，Keep一Keep fit，怎料他們仲叻過我多多聲。」

他感言，傷健人士為跑步可能要比平常人付出多十倍努力，這份毅力令人敬佩，「希望我呢個舉動可以引起社會關注，為傷健社群作出貢獻。」

是次活動為興建全港規模最大的安老院舍「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」籌募善款，別具意義。

是次活動為興建全港規模最大的安老院舍「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」籌募善款，別具意義。（主辦單位提供）

「健康生活嘉年華」內設置多個特色攤位及表演，宣傳健康生活。（主辦單位提供）

賽事以外，大會亦在添馬公園舉辦「健康生活嘉年華」，設有多個特色攤位及表演，宣傳健康生活，包括治療慢性疾病、血壓認知、中醫文化及養生等健康知識的主題攤位，另有老夫子主題餐廳，為參加者準備多款地道懷舊美食，讓一眾跑手及家人好友懷緬昔日香港之餘，度過一個熱鬧愉快的周末。

跑手及家人都度過一個熱鬧愉快的周末。（主辦單位提供）

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