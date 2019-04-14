【游泳】何甄陶50自破香港紀錄　7月世錦賽雙線出擊

香港泳壇的男泳手今日繼續爭氣，在長池游泳計時賽次日賽中，21歲的何甄陶（Ian）在50米自由泳初賽游出22.25秒，打破杜敬謙去年雅加達亞運中創下的香港紀錄（22.38秒）。

香港賽場新面孔的Ian今次造出的22.25秒除了刷新香港紀錄，亦令他取得7月世錦賽的參賽資格，同時亦達到奧運B標時間。在美國長大的lan去年才開始回港參賽，今日首次打破香港紀錄，本人亦十分興奮：「好高興夠能刷新紀錄，賽前有想過衝時間，但都沒有預計過真的能游這麼快，之前Kenneth創下時間非常快，能夠打破他的紀錄是一種榮幸。」

21歲的何甄陶於美國出世，其父母為香港人，今夏世大將是他首次代表香港出賽。（楊宇翹攝）

Ian指自己可以打破杜敬謙創下的紀錄是榮幸。（楊宇翹攝）

先以世大運為目標

雖然Ian在決賽中游出22.35秒，未有再刷新紀錄，但他亦期望自己短期內可再次突破。他謙虛指不會對2020奧運抱太大野心，先以7月的世界大學生運動會為目標循序漸進：「我現時不敢想得太遠，首先期望世大運有好成績，之後是世錦賽。」Ian去年曾於100米自由泳中游出50.1秒，再加上今日50米自由泳的成績，足以令他得到50米及100米兩個項目的世錦賽入場券。

Ian去年曾於100米自由泳中游出50.1秒，再加上今日50米自由泳的成績，足以令他得到50米及100米兩個項目的世錦賽入場券。（楊宇翹攝）

在美國出生的Ian，現時正在美國維珍尼亞理工學院暨州立大學（Virginia Polytechnic Institute and State University）就讀第一年的碩士課程，一直有參加美國大學聯賽（NCAA）的游泳比賽，今年的世界大學生運動會將是他首次代表香港出賽。

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