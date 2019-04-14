【游泳】歐鎧淳檢討100背失利　「跳水划水效果一般」

昨日以平香港紀錄完成50米背泳的歐鎧淳，今日（14日）轉戰奧運項目的100米背泳未能衝擊A標。惟歐鎧淳認為是次一戰反映出技術問題，希望調整過後可於6、7月時再次挑戰1分00.25秒。

歐鎧淳於今早的長池游泳計時賽女子100米背泳初賽發揮一般，造出的1分01.62秒更與個人最佳時間有所距離。調整過後，她下午時分於決賽再次出發，並在一眾隊友連聲打氣下游出1分00.91秒。

歐鎧淳周日下午在一眾隊友連聲打氣下游出1分00.91秒。（楊宇翹攝）

「教練指出我運用技術及速度上的不熟練，耐力夠而回程50米亦比以前快，但前段的跳水、划水效果一般。」（楊宇翹攝）

雖然今日衝擊奧運A標（1分00.25秒）失敗，但歐鎧淳指賽中反映出可改善的部份是一件正面的事：「以前感覺要突破1分01秒很難，所以剛剛抵池後看到是01秒以下其實亦算『收貨』，也是安慰自己的部分；差0.7秒，教練指出我運用技術及速度上的不熟練，耐力夠而回程50米亦比以前快，但前段的跳水、划水效果一般。」

歐鎧淳：「我不會等到那些因素的出現才希望衝擊A標。」（楊宇翹攝）

「有很多因素或令我游得更快」

今日過後香港仍有約1年時間衝擊奧運資格，惟問到於亞運接力賽創下香港紀錄的歐鎧淳，會否冀望A標於7月世錦賽的接力首棒造出，她說：「有很多因素或令我游得更快，接力是其中一個，然後大賽氣氛亦是，但我不會等到那些因素的出現才希望衝擊A標；現在的責任是做好控制範圍內的因素，如跳水、轉身技術，然而到大賽或接力機會造更的時間。」

另外，鄭莉梅出戰100米自由泳只造出56.04秒，未達奧運資格。但她盼望7月與何詩蓓共戰世錦賽時爭取佳績。

鄭莉梅但她盼望7月戰世錦賽時爭取佳績。（楊宇翹攝）

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