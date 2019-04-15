【MotoGP】馬昆斯美國站無緣7連霸　連斯漁人得利奪頂級別首冠

衛冕MotoGP世界冠軍馬昆斯（Marc Marquez），在過去6年美國站全勝，但他今年無緣再以無敵姿態揚威美洲賽道（Circuit of the Americas）。馬昆斯在比賽途中失控炒車，美國站7連霸夢碎。 現年23歲的鈴木車隊車手連斯（Alex Rins）贏得職業生涯首場MotoGP頂級別勝仗，成為在美國站首位在3個不同級別亦曾贏車的車手。

MotoGP美國站在2013年起在美洲賽道舉行，至今舉辦第7年賽事，過去6年均由馬昆斯奪得MotoGP級別冠軍，被不少車迷譽為「美國隊長」。馬昆斯在周六的排位賽，繼續表現「美國隊長」的本色，該名5屆MotoGP世界冠軍力壓「醫生」羅斯（Valentino Rossi）及古哲奴（Cal Crutchlow），連續7年在美國站排頭位出賽。

馬昆斯雖然在美國站連續7年頭位起步，但可惜失控炒車退賽。（Getty Images）

連斯與羅斯包辦美國站的首﹑次兩位。（Getty Images）

馬昆斯在美洲賽道的表現繼續強勁，頭位起步的馬昆斯逐漸建立領先優勢，一度拉開3秒的距離。正當不少車迷認為馬昆斯將第7度在美國站封王，馬昆斯在第9圈的第12個彎竟然「老貓燒鬚」，失控炒車衝出賽道外。該名26歲的西班牙車手未有就此放棄，與工作人員不斷努力，希望戰車可以再次啟動，但可惜事與願違，無緣美國站7連霸。

連斯在比賽末段力敵羅斯的力追，力壓偶像羅斯贏冠軍。（Getty Images）

It didn't quite go to plan for @marcmarquez93 yesterday at @COTA 💥



After making a lightning start and breaking away from the field, a crash at turn 12 cost him his chance at his 7th victory in a row at the Texan venue! 😮#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/b17AF8fyTP — MotoGP™ 🇺🇸 (@MotoGP) April 15, 2019

在「美國隊長」馬昆斯退賽後，賽事由7屆世界冠軍羅斯與連斯在前列領放，在最後數圈火併，連斯在最後階段超越「醫生」，他並未有放棄，繼續緊纏連斯，不斷施加壓力，但該名23歲的鈴木車手未有受影響，領放至最後，打破馬昆斯在美國站多年的壟斷，贏得職業生涯首個MotoGP級別冠軍，同時成為首位美國站在3個不同組別亦曾奪冠的車手。

連斯贏得職業生涯首個MotoGP級別冠軍外，亦為鈴木車隊贏得自2016年來的首個分站冠軍。（Getty Images）

連斯除了贏得生涯首個MotoGP分站冠軍外，亦為鈴木車隊取得首2016年來首個冠軍。連斯今場擊敗偶像羅斯奪冠，賽後大呼神奇，「我感到非常高興，難以形容此刻感受，我在今仗傾盡全力，尤其是擊敗了我的偶像羅斯，感覺難以置信。」

連斯贏得首場MotoGP頂級別分站冠軍外，同時成為首位在美國站3個組別亦曾奪冠的車手。（Getty Images）

連斯今場的上佳表現使他贏得冠軍外，同樣被受對手羅斯的表揚，「醫生」指該名西班牙車手發揮比他更好，值得奪得這個冠軍，「當我看到馬昆斯退賽後，有一刻認為自己或許拿下今個分站，但連斯便隨即而來。我將戰車推至極限，可惜亦未能取勝。老實說，連斯今仗發揮比我更佳，使我沒有機會再超越他，而我在最後一圈有少失誤，使我無辦法再次嘗試爬頭。」

羅斯連續兩站以亞軍完成賽事，仍未能自2017年荷蘭站後贏得首冠。（Getty Images）

連斯與羅斯在賽事後互相道賀，識英雄重英雄。（MotoGP圖片）

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