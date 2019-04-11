【歐聯】曼聯再失利蘇斯克查未言棄　美斯遭史摩寧硬碰見血或休戰

歐聯8強首回合的重頭戲，曼聯先在奧脫福主場惡鬥巴塞隆拿，結果在勞基梳爾擺烏龍下以1球不敵巴塞隆拿。 曼聯主帥蘇斯克查在賽後依然對晉級感樂觀，希望與16強一樣在次回合作客絕地反擊，反勝巴塞隆拿出線。

曼聯在歐聯8強首回合率先主場鬥巴塞隆拿，但紅魔在上半場便失守，蘇亞雷斯頭槌攻門頂中梳爾反彈入網，雖然旁證一度認為越位，但翻查VAR後指蘇斯雷斯並非處於越位位置，判入球有效，在上半場12分鐘領先。其後兩軍未有增添紀錄，曼聯在奧脫福以1球告負。

曼聯雖然在主場出戰，但在數據及比數上都不及巴塞，紅魔全場只得33%控球率，10次攻門皆未能中目標，相反巴塞6次埋門有3球命中目標。

旁證一度舉旗示意越位，但在翻查VAR後更正入球有效。（路透社）

曼聯今仗10次埋門但未有一次命中目標，使他們未能扳平。（路透社）

曼聯在今季歐聯的主場戰績一般，至今5場主場賽事僅取得一場勝仗，淘汰賽連續兩場在奧脫福告負，加上去季歐聯16強同樣在主場不敵西維爾，亦是曼聯史上首次在歐聯淘汰賽主場3連敗。

蘇斯雷斯頭槌攻門，省中梳爾反彈入網，一球擊敗曼聯。（路透社）

曼聯首次在近3場歐聯淘汰賽的主場賽事告負。（路透社）

縱然曼聯再度在首回合失利，但16強次回合作客巴黎反勝出線，無疑增強曼聯對作客的信心。主帥蘇斯克查深信球隊在次回合有能力在魯營取得入球，並盼望重演16強反勝的美夢，「巴塞是一支非常頑強的對手，作客魯營球場必定是相當困難的一仗，巴塞在主場亦是難以擊敗，如果我們能夠反勝，將會是一大成就。不過，我們經歷16強次回合在巴黎的一役，使我們時常保持信念，所以我們在下仗目標只有一個，就是盡快取得入球。」

蘇斯克查指對PSG反勝一仗，使球隊上下一直保持信念，希望在魯營球場重演逆轉晉級。（路透社）

勞基梳爾今仗「擺烏龍」外，亦取得一面黃牌，將錯過次回合賽事。（路透社）

巴塞隆拿的靈魂人物美斯今仗相對沉靜，未有製造太多具威脅埋門，不過他在今仗上半場與史摩寧的爭持中，「硬接」對手一招，被史摩寧撞跌並使他臉部流血，接受軍醫治理後，幸未有影響他繼續作賽。

美斯在戰畢今仗後將接受進一步的檢查，而根據《ESPN》的消息指，美斯或許在今周對侯斯卡的西甲聯賽中休息，為下周的次回合準備。

Smalling challenge in Messi pic.twitter.com/RIVUOFaHcO — GOAT 🐐 (@messigoalss) April 10, 2019

美斯在接受軍醫的治理後，繼續作賽。（路透社）

美斯與史摩寧相撞後，臉上有明顯傷痕。（Twitter截圖）

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