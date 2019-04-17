【社區健康型活墟】01體育3攤位介紹　玩遊戲贏獎品

復活節將近，深信各位亦忙着鋪排假日行程，現在更有多一個選擇。由香港01及香港遊樂場協會主辦，以健康運動為主題的【社區健康型活墟】將於4月19日在灣仔修頓遊樂場戶外足球場舉行。當中01體育設置3個攤位，好讓大家逛市集，更可參與運動挑戰贏取獎品。

01齊跑攤位

「01齊跑」是由01體育和01產品開發部門共同開發，目的是讓跑步變得更有價值。成為01會員並透過綁定用戶運動裝置及手機應用程式，跑步者每次跑完步便可sync數據至「01齊跑」，達到一定距離便可獲得虛擬獎章及換取禮物。適逢4月19日是「01齊跑」正式起動日，市民當日只要到01體育攤位之一「01齊跑」成為01會員兼即時於「01齊跑」綁定裝置，將獲贈獎品一份。

按此看01齊跑說明書

武備志攤位

「眼界．決定境界」，4月19日大家亦可到01體育攤位之一「武備志」攤位內試試自己眼界如何。這次跟大家挑戰的是第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博）遊戲之一的「拳動波」，每位挑戰者先戴上綁上橡筋彈擊球的帽子，在30秒内連續擊打至腰以上的水平5次，將獲贈武博門券一張。

這個遊戲考驗參加者的準繩度與反應，給大家一點貼士，要連環擊球的話，準確擊球比起力量更為重要呢。

按此看武博活動簡介

Jumper攤位

籃球機向來是老少咸宜遊戲，無論你不善於運動還是籃球好手，亦會向着最高分數而不停挑戰。01體育攤位之一「Jumper射籃球挑戰」，將設置兩台籃球機供大家挑戰。30秒內順利投入10球者為完成挑戰，並將獲贈獎品一份。