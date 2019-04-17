【歐聯．球評】由兩年前歐霸決賽說起　曼聯的迷茫　阿積士之崛起

2017年的歐霸盃決賽，摩連奴帶領的曼聯以2：0擊敗阿積士捧盃。當時以為那是曼聯復蘇的起點，但回頭看，原來已是近年的巔峰，反而對那支幼嫩的阿積士而言，那場決賽更像是初試啼聲。 兩年後的歐聯淘汰賽，曼聯跌跌撞撞，拖住內憂加劇的陣容，遭巴塞隆拿大炒出局，前途黯淡，重建之路彷彿沒完沒了。相反，阿積士踢出悅目足球，朝氣勃勃，對皇家馬德里贏得漂亮，對祖雲達斯也勝得令人信服。 一隊由歐霸盃冠軍回到低潮，另一隊日漸成熟打出名堂，短短兩年時間，曼聯及阿積士分別發生了什麼事？

2017年5月24日，第一季上任曼聯主帥的摩連奴，帶領球隊打入歐霸盃決賽，面對由保斯（Peter Bosz）領軍的阿積士。阿積士佔近7成控球，射門多達17次，但曼聯就用一個很「摩連奴」的方法，靠球員質素及把握力，由保羅普巴及米希達利恩各建一功，以2：0勝出捧盃，並獲得歐聯參賽資格。

那時候，曼聯予人強勢回歸之感，雖然伊巴謙莫域重傷，但艾歷拜利、米希達利恩及普巴的加盟，令人充滿希望。至於那支阿積士則不為重視，他們活力十足，但欠缺經驗，空有力量，卻不懂如何運用，最重要的是，人人都相信，在這班球員累積足夠經驗前，相信他們已經各散東西，被各大豪門掏空。

曼聯在摩連奴帶領下，在2017年贏得歐霸盃冠軍。（Getty Images）

阿積士在兩年前的歐霸盃決賽落敗得亞軍，之後當時的隊長卡拉臣離隊。（Getty Images）

2017年歐霸盃決賽陣容：

Less than two years ago, Manchester United defeated Ajax 2-0 in a one-sided Europa League Final.



In that time span, Ajax have sold Davinson, Riedewald, Klaassen, Traoré, Younes, Kluivert and improved.



United have spent a fortune of money on transfers and wages, and declined. pic.twitter.com/QQojGRLlMF — Zach Lowy (@ZachLowy) 2019年4月17日

阿積士17/18季中聘坦哈格

2017年夏天，曼聯大展拳腳，再獲盧卡古、尼曼查馬迪及域陀連迪路夫3名球員加盟，而阿積士就如眾人所料星散，中堅主將達雲臣山齊士轉投熱刺，隊長兼中場核心卡拉臣加盟愛華頓，而教練保斯亦轉到多蒙特執教。阿積士提升青年軍教練（Marcel Keizer）基沙坐正，但季初成績不振，接連在歐聯及歐霸盃出局，聯賽成績不過不失，但荷蘭盃被川迪淘汰，所以在季中炒了基沙，從烏德勒支羅致到現任教練坦哈格（Erik ten Hag）執教。坦哈格在下半季維持聯賽成績，取得亞軍。

坦哈格球員生涯未踢過阿積士，掛靴後教過伊高斯及烏德勒支，最值得留意的是，他在2013年至2016年間離開過荷蘭，轉到拜仁慕尼黑執教二隊，跟隨名帥哥迪奧拿。坦哈格深受哥迪奧拿影響，而阿積士及巴塞隆拿的足球因告魯夫而一脈相承；由一位哥迪奧拿的信徒去教阿積士，彷彿是一種循環。

坦哈格曾搶任拜仁二隊主帥，跟隨哥迪奧拿。（Getty Images）

坦哈格十分推崇哥迪奧拿的足球哲學。（互聯網）

哥迪奧拿信徒坦哈格

坦哈格曾明言，他將哥迪奧拿的一套帶到阿積士，「哥迪奧拿的哲學實在太美妙！他在巴塞、拜仁及曼城已經實踐過。他的進攻架構十分有吸引力，我的目標是將他那一套用於阿積士身上。哥迪奧拿是個創新者，帶領潮流，我們都想贏得漂亮，這是我們的共同信念。」

當坦哈格在2017年底上任阿積士時，他擁有一個極年輕的陣容，數25歲以上的主將只有3人，分別是1986年出生的防中舒奧尼、1983年出生的亨特拉爾及1989年出生的中場施安迪莊。據《轉會市場》網站統計，17/18球季的阿積士平均年齡竟然只得21.31歲。

投資小將是阿積士的主旋律，年輕是優勢，但太年輕的話，球隊就會經驗不足，所以要取得平衡，而且年長球員也能幫助年輕球員成長。阿積士向來的定位是老將的回收商及小將的轉售商，他們樂意高價購入有潛力的年輕球員，但老將就大多靠自由身或者幾百萬歐元的低價轉會費。然而，在2018年夏天，阿積士一反常態，以過千萬歐元的高價，簽入兩名往後轉售圖利機會甚低的球員，分別是當年28歲的戴利白蘭特及29歲的杜辛泰迪治。

杜辛泰迪治最近擔任偽9號，在前線攻堅。（Getty Images）

白蘭特今季夥拍後衛「金童」迪歷特踢中堅。（Getty Images）

戴利白蘭特出身自阿積士，熟悉球隊的傳統踢法，他在曼聯失意，全因身體條件難以適應英超的對抗性，但他傳球及閱讀球賽能力甚高。再者，在17/18球季，法蘭基迪莊有段時間移後一格踢中堅，夥拍馬菲斯迪歷特；而白蘭特的加盟，一來為迪歷特帶來一個經驗豐富的拍檔，有助其成長，二來法蘭基迪莊可以安心地踢回防中位置。

白蘭特、泰迪治從英超回流阿積士

如果白蘭特是中後場的補充，那麼泰迪治則是前場的核心兼老大哥，他在荷甲成名，在英超的修咸頓打滾4個球季，創造力及突破力兼備。比起活力大減等掛靴的亨特拉爾，泰迪治尚在當打之齡，上陣機會次數可以更多。不過，阿積士在轉會市場總要量入為出，同一個夏天將新星祖斯甸古華特賣至羅馬。

經過一番轉會操作後，阿積士今季陣容平均年齡升至23.56歲。不過，比起其他國家的勁旅，例如曼聯，阿積士還十分年輕。

曼聯贏歐霸盃冠軍的那季，平均年齡23.43歲，上季升至25.06歲，到今季更升至27.16歲，漸見老化跡象。上季得聯賽亞軍的曼聯，在2018年夏天的轉會窗的表現令人失望，簽入費特洛迪古斯及達洛治，但兩人只是替補級數，難當大任，所以曼聯今季仍依重上季的骨幹。

法蘭基迪莊在2017年歐霸盃決賽後備上陣，如今已是阿積士的中場核心，下季將轉投巴塞隆拿。（Getty Images）

中堅迪歷特在2017年歐霸盃決賽已是正選，如今是阿積士的隊長，但相信他將會離隊。（Getty Images）

神射手泰迪治

阿積士的坦哈格十分重用白蘭特及泰迪治兩名「老將」新兵，當然他們並非很老，只是30歲左右，但比起身邊的隊友，他們確實是上一代的人。白蘭特及泰迪治是今季僅有兩名30場荷甲及10場歐聯皆正選的阿積士球員，而在歐聯，他們更加踢足900分鐘。兩人的表現也絕不失禮，泰迪治攻入22個聯賽入球及6個歐聯入球，為球隊首席射手，其助攻數目亦相當多。至於白蘭特聯賽場均傳球79.1次，僅排在79.2次的法蘭基迪莊之後。

白蘭特及泰迪治的加盟，令阿積士產生化學作用，整隊表現提升，在聯賽已經攀升至榜首，與燕豪芬同得74分。歐洲賽方面，老將的作用是更加明顯，他們在歐聯分組賽兩和拜仁慕尼黑，令人驚喜，外界很多人歸咎於拜仁主帥尼高高華的無能，但如今看來，原來與阿積士兩戰平分秋色絕非易事，至少皇家馬德里及祖雲達斯都做不到。

阿積士對祖記的一次攻勢組織：

阿積士歐聯「贏得漂亮」

最重要的是，坦哈格做到他所說的「贏得漂亮」，無論是對皇馬的兩回合，還是對祖記的兩場比賽，阿積士靠整體配合，踢出水銀瀉地的足球，球員間常見一腳傳球，小組推進利落，防守壓迫亦到位，晉級4強乃實至名歸。不過，有種感覺跟兩年前一樣，就是這支阿積士勢於季尾「星散」，法蘭基迪莊已落實轉投巴塞隆拿，首位後衛「金童」迪歷特亦很大可能離隊。當主力離隊後，阿積士的風格及戰力能否保持得住？還要觀望。

兩年時間，阿積士與荷蘭足球重新崛起；至於曼聯就繼續在重建的循環中，在「摩三年」的魔咒下，曼聯更衣室出現問題，英超成績大幅下滑，摩連奴離隊，蘇斯克查接手。現時曼聯踢法未明，增兵方針也不明，依賴明星球員的個人能力，未看得清前景。

外國網民精辟地形容阿積士與曼聯的發展：

Ajax invested in young talents while United invested in Young's talents. — Viv (@footyviv) 2019年4月17日

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