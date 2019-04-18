【英超】利物浦公布來季主場波衫　紅白直間回歸慶祝名帥百歲誕辰

利物浦近日公布來季2019/2020的新主場波衫，紅白直間設計再次回歸，紀念球會傳奇領隊卜皮士利（Bob Paisley）的百歲誕辰。

利物浦球衣贊助商New Balance近日公布了新一季的球衣款式，為慶祝球會及英格蘭足球史上一代名帥卜皮士利，用上了紅白直間的設計，並在頸背位印上該名前利物浦主帥的簽名。卜皮士利自1939年加盟利物浦，1954年退休後加入「紅軍」教練圖，1974年成為領隊，9年間帶領球隊六奪頂級聯賽冠軍，三次捧起歐冠盃及一次歐協盃。1982至83年球季是紅軍首次用上紅白直間設計。

利物浦再次用上Pin stripes設計。（公關提供）

利物浦2019至20年球季主場守門員球衣。（公關提供）

5.9全球發售

New Balance指今次新球衣用上新科技，幫助球員保持乾爽，又可讓球員在行動上得到更大自由。守門員球衣將會用上全黑加金色會徽。紅軍後防核心華基爾雲迪積克亦表示很期待穿上新球衣，「延續球會富傳奇的歷史及今季的成功」。利物浦2019/2020球季主場球衣，將於5月9日開始發售。

紅軍眾將為新波衫宣傳。（公關提供）

▼利物浦2019/2020主場波衫多面睇（按圖放大）▼

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