利物浦多蒙特名宿6月大球場激鬥　加西亞：每次訪港都受溫暖歡迎

香港今夏有望上演3場外隊賽，首場戲碼今日（10日）率先確定，利物浦名宿隊（LFC Foundation Legends）及多蒙特名宿隊（BVB Legends）將於6月8日在香港大球場合演慈善賽。

利物浦對多蒙特的名宿賽早前盛傳於香港舉行，主辦方今日於紅磡一間酒店舉行記者招待會，確定兩軍傳奇球員會在6月8日下午4時於香港大球場進行慈善賽，紅軍傳奇隊大軍包括前副隊長加歷查、昔日射手科拿、麥馬拿文、路爾斯加西亞、古積特、麥卡迪亞、貝加及史米沙等球星。出席發布會的路爾斯加西亞，更在席上透露新聞稿中未有提及的前丹麥國腳艾加亦「有機會」訪港。至於多蒙特傳奇隊則由軒列治（Jorg Heinrich）帶隊，前隊長維丹費拿，列度（Karl-Heinz Riedle）及真高拿等亦坐鎮。

兩隊球迷會各自送上有特色的紀念品，包括以列度兩字為首的對聯，以及利物浦球迷為加西亞而作的打氣歌曲「 He drinks sangria」的中文書法字畫。（梁鵬威攝）

加西亞懷念本港熾熱氣氛

兩隊名宿自1996年起曾6度對碰，由多蒙特主場西法倫球場、去年底在泰國交手，直至今年終鬥到香港，已來港多次的加西亞，坦言懷念香港的熾熱氣氛，「利物浦在香港有很多球迷，雖然我離開紅軍多年，但每次訪港都受到很溫暖的歡迎，希望這次回來可以令大家享受一場精彩的球賽！」他更用普通話說「謝謝」，感激本地球迷支持。

兩支名宿隊去年8月曾在西法倫球場鬥法，當時由多蒙特傳奇隊以3：2勝出，該仗有入球的路爾斯加西亞笑言希望在港亦能取得進帳。（梁鵬威攝）

列度被香港美景吸引 笑言狀態足抵炎熱氣溫

至於首度訪港的列度，同樣希望透過球賽跟香港球迷近距離接觸，滿足部份難以親身飛往歐洲觀賽的球迷，為他們帶來不一樣的體驗。列度昨日飛抵本港，已率先乘坐渡海小輪遊覽，他大讚香港是個美妙的城市，「香港晚上的夜景及天際線的確很迷人，食物亦很出色，希望以後有機會可再來港比賽。」

兩人異口同聲表示，希望向觀眾送上「入球騷」，不過列度稱已感受到香港的炎熱天氣，相信6月中踢比賽會更艱辛，但他笑言自己仍然保持十足狀態，因此不成問題。加西亞聽畢後亦補充，戲稱自己賽前會飲多點水，但賽後便會跟其他球員喝點啤酒，享受香港之旅。

列度抵港僅兩日，已對香港留下相當好的印象，坦言未來希望可再來港踢更多比賽。（梁鵬威攝）

球賽票價由$260起，門票將於4月23日上午10時正式於Cityline發售，利物浦官方會員、季票持有人及香港利物浦官方球迷會會員均可在此之前預購門票，球迷可於利物浦官網查詢詳情。

足總CEO溫達倫（中）席上指兩位名宿身型仍相當「弗」，笑言兩人或可於港超聯獲得一紙合約。（梁鵬威攝）

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