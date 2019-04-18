【歐聯】利物浦作客大破波圖輕鬆晉級　 連續兩季躋4強

利物浦在歐聯8強次回合帶兩球優勢作客波圖，紅軍未遇威脅，以4：1再下一城，合計兩回合以6：1大破對手晉級，連續兩年躋身歐聯4強階段，並將與巴塞隆拿爭奪決賽入場券。

利物浦在首回合憑拿比基達及法明奴各建一功，主場兩球淨勝波圖。紅軍今仗挾兩球的優勢作客葡萄牙，並未有就此鬆懈，沙拿上半場在禁區內助攻予沙迪奧文尼，在26分鐘先開紀錄，進一步鞏固領先優勢。

沙拿在易邊後換個角色，接應阿歷山大阿諾特的傳送，輕鬆單刀再度攻破卡斯拿斯的十指關，在65分鐘射成2：0。雖然波圖的艾達米列達奧（Eder Militão）在3分鐘後，接應角球迎頂破網，但法明奴與雲迪積克在比賽末段各入一球，結果作客4：1大破波圖，並以總比數6：1輕取波圖，晉級4強。

沙迪奧文尼上半場接應沙拿的助攻，打開缺口。（路透社）

沙拿在今仗交出入球及助攻各一，助利物浦輕取波圖。（路透社）

利物浦在去年歐聯4強力克羅馬，但在決賽惜敗予皇馬，屈居亞軍。紅軍自2004/05球季神奇奪冠後，至今第5次打入歐聯最後4強階段，如希望重溫14年前的奪冠好夢，首先要在下回合淘汰巴塞隆拿。兩軍對上一次在2006/07球季的歐聯16強交手，當時兩回合雙方打成2：2平手，但利物浦憑作客入球優惠淘汰巴塞。

利物浦進攻主力之一的法明奴，在下半場亦不讓拍檔專美，同樣有進帳。（路透社）

波圖門將卡斯拿斯在今仗4度失守，大感無奈。（路透社）

+ 4 + 3 + 2

利物浦主帥高普對於球隊晉級固然高興，稱球隊連續兩季打入歐聯4強是一個難度甚高的成就，並相當期望在4強與巴塞碰頭，「我們能夠兩年打入歐聯最後階段，的確是不可思議，我當然感到萬分高興。我十分期待首次與巴塞在正式賽事交手，但我們要將注意力放在今周末的聯賽賽事。」

利物浦淘汰波圖後，連續兩年打入歐聯4強階段。（路透社）

利物浦在4強將面對巴塞，主帥高普大感雀躍。（路透社）

歐聯4強形勢。（01美術製圖）

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