【歐聯】阿積士「至筍價」收購法蘭基迪莊　賣巴塞升值7500萬倍

法蘭基迪莊是阿積士今季不可或缺的一員，亦是球隊殺入歐聯4強的一大功臣。 21歲的他來季將會以7500萬歐元，轉投西甲勁旅巴塞隆拿。原來當年阿積士以1歐元（約8.8港元），將他由威廉二世帶到阿姆斯特丹，成為了「最抵收購」。 威廉二世雖失去荷蘭明日之星，但亦成為了贏家。為什麼？

阿積士在2015年，以象徵性的1歐元收購迪莊，簽下了四年合約。迪莊年紀雖輕，但在阿積士擔任防中一職，其足球智慧、傳球能力及盤球能力，令他成為歐洲足壇一大炙手可熱的小將。巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、曼城都希望得到這名荷蘭國腳，但最後巴塞脫穎而出，成功以7500萬歐元得到他下季加盟。

迪莊成為阿積士中場絕對主力。（路透社）

威廉二世雖以1歐元放走迪莊，但並非輸家。（網上圖片）

眼見荷甲勁旅以天價賣人，賺得盤滿砵滿，威廉二世豈不會「葡萄」得很？答案是未必，雖然當年以1元放走天才，但威廉二世深知自己在荷蘭球壇的位置，與荷甲傳統球隊爭必輸無疑。雖然「賤價」放售，但兩會有協議：若阿積士賣走迪莊，威廉二世將可得到10%的轉會費。今次阿積士賣人收到7500萬歐元，有指連其他額外條款可達9000萬歐元，令威廉二世最少會得到750萬歐元。

迪莊與阿積士於歐聯4強與熱刺爭入決賽。（Getty Images）

Nike付迪莊巴塞薪金

有指今次轉會，贊助迪莊的Nike成為了一大因素。迪莊早於孩童時期，就與Nike關係密切，可謂名副其實的「Nike運動員」。就有指該美國運動產品商將會支付這名荷蘭小將，在巴塞隆拿的大部分薪水。《ESPN》早前曾指Nike雖未有幫巴塞出錢買人，但「在其他方面提供了不少資金」。

英超爭冠曼城及利物浦餘下4場賽程（按圖放大）

迪莊來季將成為巴塞隆拿球員。（Getty Images）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁