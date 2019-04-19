【高級組銀牌】蔡再懃贏波後哭成淚人：感覺很久沒為南華奪冠

「蔡再懃好波！」 南華在今晚銀牌總決賽苦戰下重奪失落一年的冠軍寶座，關鍵時刻挺身而出的蔡再懃於賽後禁不住哭成淚人，淚水是喜悅也是釋懷，他哽咽道：「感覺很久沒取得冠軍了。」

去季在甲一聯賽、銀牌賽均與冠軍擦身而過的南華，今晚在新伊館苦戰下終以3分之差小勝滿貫，奪得新季首項錦標打響頭炮。

賽後今場取得15分成為捧盃功臣之一的蔡再懃，完場甫看到記者便禁不住紅了眼眶感嘆：「自從上年贏了大專盃和籃總盃後，感覺很久沒有為南華贏得冠軍，銀牌和聯賽都是領先後被反超，但我知道今晚只得這個機會，我一定要贏得這場硬仗。」

銀牌總決賽：蔡再懃在第3節落地時扭到手腕，但也堅持忍痛上陣，南華封王後禁不住落下男兒淚。（余俊亮攝）

銀牌總決賽：南華上下一心在落後時咬緊牙關堅持，終重奪失落一年的銀牌冠軍。（余俊亮攝）

世上從來沒有輕鬆取勝的冠軍，面對兩度擊敗衛冕軍永倫的滿貫，南華在首節領先23：19後，餘下3節均被對手箝制，末節更一度落後12分之多，右手手腕着地受傷的痛楚，也未及去季失冠的痛，因而今場告訴自己再難的仗也要撐下去。

阿懃說到去季的遺憾時再也忍不住淚水：「這半年來都很不開心，耿耿於懷了很久，多謝太太和家人，還有教練帶來的新訓練，改變了我很多。」

銀牌總決賽：朱亮今場取得全隊最高23分，助南華奪得新球季首冠。（余俊亮攝）

阿懃在多謝家人支持時再度落淚：「多謝他們，去季失冠後我不開心了很久。」（葉詩敏攝）

失勢的南華沒有放棄，阿懃說即使是落後12分，但還有10分鐘的時間，球隊上下仍一步一步由穩固防守到進攻得分：「我們愈來愈順，對手開始士氣漸低落，還要多謝觀眾支持。」

南華末段憑蔡再懃、梁兆華和朱亮的三分雨打出一波18：0，成功扭轉局勢，他不忘稱讚對手：「費格遜的牽引力很強，而他們比上一場對戰我們、做得比上次好的是連外圍都有，令我們打得很辛苦。」

新季首個冠軍到手，可是考驗現在才真正開始，他坦言不會鬆懈，「滿貫崛起、東方和永倫一如以往的強，每場都要認真對待。」

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