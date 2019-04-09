【高級組銀牌】滿貫受制南華全場緊迫落敗　跌入負方賽力爭復活

高級組男子銀牌賽經過半個月來的競逐，終於開始進入最後階段，歷史性打入勝方決賽的滿貫周二晚（9日）大戰南華時，受制南華一貫擅長的快攻反擊，更成功憑朱亮、陳張敏夾擊箝制張偉康、歐陽維江一對射手，再由蔡再懃、曾湛元反擊反攻得分，順利以83：69擊敗滿貫，率先打入4月18日於灣仔伊利沙伯體育館舉行的總決賽。

滿貫面對以速度見稱的南華在上半場嘗試以全場緊逼應戰，藉以令對手出現失誤從而快攻反擊得分，可惜南華的速度以及同樣以全面緊迫應對令滿貫難以招架。

滿貫的費格遜一持球被陳張敏及黃德文夾擊，干擾他在中距離的出手準繩度，從而被南華的朱亮搶得籃板再為蔡再懃製造出快攻得分的機會，此子更加在三分線有得分進賬，加上滿貫在中段已經隊際犯規已滿，屢次將朱亮及蔡再懃送上罰球線，南華在首節即已23：17領先。

蔡再懃（左）今場攻入全隊最高23分，可見他以速度突破防守的能力甚強。（任祉羲攝）

吳俊欣（右）在三分線已開始防守壓迫滿貫的張彬賢（左）。（任祉羲攝）

滿貫在次節受制南華的盯人戰術，令陣中張偉康苦無出手機會，頓失一大得分手段，他改以突破手段可惜受限於南華的夾擊的防守，表現大受影響。

滿貫失去外線優勢，轉為嘗試從內線得分，可惜眾將屢屢「炒粉」失得分機會，令他們在上半場以30：41落後。

同為滿貫射手林凱光（左）亦受限於南華的防守力度，令他就算在三分線亦難有出手機會，被迫傳球。（任祉羲攝）

為南華得分主力的蔡再懃（中）一持球即被滿貫3個球員收窄防守範圍。（任祉羲攝）

半場易邊後，滿貫的費格遜一改上半場的打法，轉而在內線AB位接應隊友高位傳球，再力抗防守藉身高放籃得分嘗試縮窄差距，可惜每當他追回一球，南華亦有板斧憑傳球撕破防守製造機會讓羅意庭在外線發炮，直到第三節完以55：48仍然領先滿貫。

南華在新教練的指導下，夾擊防守力度進一步提升。（任祉羲攝）

南華在第4節已開始收起主力，並派出曾湛元、張延隆等小將落場汲取經驗，後備入替的他們甚有體力，並由朱亮及黃德文衝搶籃板打出南華招牌快攻得分，上半場因受制於全面緊迫導致體力下降的滿貫無力回防，令南華進一步將比數擴大。

最後，南華在蔡再懃個人轟入全隊最高23分下，以83：69力挫滿貫，晉級總決賽。

滿貫的費格遜（左）一持球被陳張敏及黃德文包夾防守。（任祉羲攝）

南華今季更換新教練巴拿莫域後，特別注重團隊防守，從銀牌賽開始可見南華在防守端的壓力大增，透過全面緊迫令對手的戰術難以奏效，今場貢獻23分的蔡再懃直言「一切從防守主導」：「教練一直強調從防守做起，所以我們在防守再加以施壓，將所有力度先放於防守再去考慮進攻，此舉亦成功壓制到滿貫其他球員的得分。至於針對費格遜這位置要再拆解，畢竟他是一位出色亦很難防守。」

今場下半場不難看到曾湛元、張延隆等小將有落場的機會，他們亦能配合到一眾前輩的進攻步伐，蔡再懃認為對後輩是好事：「教練想為南華注入更多年輕活力，他們亦在防守上幫忙，策動反攻亦能夠推進。」

近年在韓職發展的南華球員周健宏剛返港，現身修頓觀戰。（任祉羲攝）

南華Vs滿貫精彩圖輯（按圖放大）

+ 24 + 23 + 22

東方龍獅陳翊麟（右）今場手感炙熱，個人貢獻29分，當中包括9記三分球。（任祉羲攝）

東方大勝福建 周四鬥永倫爭「復活」

至於頭場方面，標準福建初段與東方龍獅雙方尚在試探階段，先由小將梁嘉顯一記突破上籃為此仗揭開序幕，不過擅長小球戰術的東方龍獅憑鍾俊昇在三分線建功還以顏色，再由洋將漢尼拔憑其高度在籃底得手為球隊穩住局勢。

福建在中段開始以盯人戰術減少東方龍獅得分機會，乘機由小將梁嘉顯藉防守空隙在三分線兩度得手，助福建追至17：22完第一節。

福建的鄭錦興（左）嘗試突破剷籃，可惜被對手漢尼拔（右）死守逼使他窄位傳球。（任祉羲攝）

東方洋將漢尼拔（藍衫）一記「Jordan式」入樽大振士氣。（任祉羲攝）

東方龍獅在第二節才適應比賽節奏，陣中射手陳翊麟展現其精準三分球射術，加上隊友林萬進防守凍結鄭錦興，令福建得分主力難以突破防線，加上漢尼拔在籃下力阻劉凱濤、蔡龍德嘗試得分，逼使手風欠佳的福建多次在外投失手，第三節已將比數拉開至70：53。

福建的劉凱濤（中）力圖擺脫東方龍獅夾擊。（任祉羲攝）

東方龍獅的楊睿騏（右）今場表現突出，貢獻11分、12助攻及8籃板的「準三雙」數據。（任祉羲攝）

東方龍獅鬥到最後一節火力依然未減，雖然福建的梁嘉顯繼續超水準發揮，惜未能收復失地，最後東方龍獅在陳翊麟怒轟9球三分波貢獻29分，以94：66力挫對手，淘汰福建後，下場將於本周四晚（11日）火拼永倫，爭奪負方組復活機會。

東方Vs福建逐格重溫（按圖放大）

+ 16 + 15 + 14

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