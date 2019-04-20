【英冠】列斯聯主場大好形勢下遭韋根反勝　比爾沙：解釋毫無意義

英冠的「三頭馬車」諾域治﹑錫菲聯與列斯聯昨日（19日）分途出擊，但僅得錫菲聯一隊能夠全取3分。名帥比爾沙帶領的列斯聯，在多踢一人的情況下，被聯賽榜下游的韋根反敗為勝，更被錫菲聯以得失球差力壓下升上第2位，暫時讓出直接升班的席位。

由名帥比爾沙（Marcelo Bielsa）執教的列斯聯，在今輪聯賽前僅以2分落後榜首的諾域治，仍有機會爭奪英冠錦標。諾域治在今輪聯賽戰至下半場補時階段，才以一記罰球追成平手，與錫周三打成2：2，但列斯聯亦未能好好把握登榜首的好機會。

列斯聯在主場出戰，在上空亦出現支持主帥比爾沙的字句。（Getty Images）

主場的列斯聯球迷，球隊在大好形勢下遭反勝亦大感失望。（Getty Images）

列斯聯在主場迎戰聯賽榜下游的韋根，主隊在14分鐘便多打一人，韋根的後衛施迪基比（Cedric Kipre）在白界線前，情急下以手擋出皮球，結果被球證直接紅牌驅逐，並直指12碼點，可惜柏保路靴南迪斯主射的12碼宴客，未能先開紀錄。列斯聯終於在17分鐘打開缺口，前鋒班福特（Patrick Bamford）在禁區內勁射破網。

不過，列斯聯的後防線亦未能令人放心，貝拉迪在禁區外一次回傳乏力，在門將出迎前被韋根的鋒將李安奇勒搶去皮球，幸未有失守，但列斯聯的後防已響起警號。韋根其後在中場線附近取得控球權，韋根前場僅得4名球員參與進攻，相反列斯聯有10位球員在後半場，但亦未能阻止韋根的攻勢，李爾伊雲斯（Lee Evans）直線傳送撕破主隊的防線，加雲馬斯（Gavin Massey）在右路無人看管下起腳得手，在上半場完結前扳成平手。

列斯聯鋒將班福特在上半場打開紀錄，領先少踢一人的韋根。（Getty Images）

10名列斯聯球員在後半場，亦未能阻擋韋根的攻勢。（影片截圖）

列斯聯全場佔盡上風，以77%控球率主導大局，更製造高達36次的埋門，但僅一次攻破韋根的大門。相反，韋根全場攻勢寥寥可數，僅得兩次攻門中目標，但悉數轉化成入球。加雲馬斯在62分鐘，禁區內接應隊友的頭槌二傳，近門頂入，助球隊反超前2：1，列斯聯在餘下時間未能平反敗局，在主場吃下今季第11場敗仗，並跌落第3位。

列斯聯全場製造高達36次的攻門，但只能一次攻破韋根的大門。（Getty Images）

少踢一人的韋根在上﹑下半場各入一球，2：1反勝列斯聯。（Getty Images）

錫菲聯兩球淨勝森林，並以得失球差力壓列斯聯，升上第2位。列斯聯暫時讓出升班資格予錫菲聯，主帥比爾沙賽後對戰果大感失望，指一切解釋亦無意義，「對手大部分時間少踢一人，加上大量的攻勢埋門，形勢對我們十分有利，但賽果卻未盡如人意，我感到非常失望。在現階段為今場敗仗作出任何解釋毫無意義，戰果已定，今場形勢上確實是非勝不可的一仗。即使我們在整季有上佳發揮，但未能升班的話，一切將變得徒勞無功。」

列斯聯在主場失利後，被錫菲聯以較佳得失球差壓過，跌至聯賽第3位。（Getty Images）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁