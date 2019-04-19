【高爾專訪】信賴舊隊友蘇斯克查功力　斷言曼聯須3年重返高峰

曼聯「三冠王」名宿安迪高爾繼去年到訪青少年足球領袖計劃後，今年再獲香港賽馬會邀請來港出席「同心同步同樂日」開鑼日活動。昔日戰友蘇斯克查季中接任曼聯領隊，高爾對其表現讚譽有嘉，縱然球隊今季成績未如理想，他仍深信蘇斯克查有力用3年時間帶領「紅魔鬼」重返巔峰。 攝影︰盧翊銘

去年安迪高爾（Andy Cole）便曾獲邀到訪「賽馬會青少年足球領袖訓練計劃2018」舉行的星級導師工作坊，向本地新一代傳授領袖之道；今年他重臨香江出席「同心同步同樂日」，先為「四人同進足球賽」主持開球禮，其後他更見證約千名參加者打破「最大規模摺紙課」的健力士世界紀錄。「四人同進足球賽」賽事主要讓15歲以下的男女子球員參賽，以4對4及不設守門員的形式進行。高爾認為4人賽有助增強青少年球員自信：「4人場面積較狹窄，球員有機會不斷觸球，對培養信心有顯著作用。」

高爾訪港，對舊隊友蘇斯克查在曼聯領軍的表現讚譽有嘉。（盧翊銘攝）

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約千名參加者打破「最大規模摺紙課」的健力士世界紀錄。（盧翊銘攝）

撐蘇斯克查是「Mr.Right」

高爾1999年曼聯「三冠王」的同期戰友蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjær），季中臨危受命接過紅魔鬼帥印，帶領球隊打出一波連勝，更為自己贏得一紙3年聘書；不過上月起曼聯的戰績有所回落，足總盃及歐聯亦相繼出局。作為球隊傳奇，高爾對曼聯在本土與歐洲賽的競爭力下降直言不諱：「我們確實在歐聯8強兩回合比賽中被巴塞隆拿技術性擊倒，事實上我們的水平已落後巴塞甚遠，英超方面曼城和利物浦也漸漸拋離。曼聯要重登過往頂峰，必須用3年時間重整旗鼓。」至於這3年的掌舵人，高爾認定蘇斯克查便是最佳人選：「我堅信蘇斯克查有能力重塑曼聯應有的踢法，加上羅致合用的球員，球隊終會重回正軌。」

高爾表示會出戰傳奇賽，但笑言現在的體能踢到5分鐘已收貨。（盧翊銘攝）

估計北倫敦雙雄或失分

現時英超聯賽榜排第6的曼聯，今季的僅餘目標是要與兼顧歐戰的三頭馬車熱刺、阿仙奴及車路士爭奪頭4位置。高爾猜測北倫敦雙雄或會在最後時刻失蹄：「曼聯現在殺入前4的機會已愈來愈低，我們只能盡量拿最多的分數，還要等待競爭對手失準。我認為阿仙奴和熱剌接下來或會不慎失分，尤其前者作客戰績一般，但剛戰作客擊敗屈福特卻又可能成為他們球季的轉捩點。」

高爾（右）相信前曼聯隊友蘇斯克查功力可令球隊重拾應有踢法。（資料圖片）

高爾認為曼聯在爭奪前四失了主動，但相信阿仙奴和熱刺有機會失分。（盧翊銘攝）

揚言5．26「三冠王」傳奇賽披甲上陣

英超完季後，曼聯傳奇隊將在5月26日以「三冠王」名宿班底隊於奧脫福再戰拜仁幕尼黑傳奇隊。高爾稱將上場獻技，他打趣指自己的體能狀態能踢5分鐘已經「收貨」，更重要是與隊友們聚舊：「雖然今次未能齊人，但我仍十分懷念20年前與這班隊友合作的日子，希望自己可盡快追上他們的狀態。」

高爾力撐蘇斯克查是曼聯的「Mr. Right」。（盧翊銘攝）

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