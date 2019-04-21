【意甲】祖雲達斯8連冠成五大聯賽之最　C朗拿度證「1000%」留隊

祖雲達斯於意甲主場以2︰1反勝費倫天拿，提前5輪鎖定聯賽錦標。祖雲達斯意甲8連冠，更超越里昂成為歐洲五大聯賽中最長連勝紀錄。今季來投的C朗拿度成為首個贏得英超、西甲及意甲的球員。

祖雲達斯上輪爆冷以1︰2負史帕爾，未能提早封王。今仗在歐聯8強出局後，因文迪蘇傑、戴巴拿、杜格拉斯哥斯達等受傷，續用C朗拿度及貝拿迪斯治攻堅。祖雲達斯今季防守時有大意，今場未有改善下，被作客的費倫天拿在8分鐘由尼高拉米連高域混戰中抽入。19分鐘費倫天拿快攻二打一，被位置感佳的邦路斯鏟出式線，之後施蒙尼入球被指越位，基艾沙快射又中柱令主隊不致多失。上半場補時，比真歷開出角球由近柱的辛度頂成1︰1。

祖雲達斯意甲8連冠圖輯（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

C朗拿度未有入球，仍助祖雲達斯贏意甲。（路透社）

52分鐘C朗拿度右路傳中，費倫守衛謝文比薛拿誤把皮球撞過法國年輕門將拿方特十指關，令祖雲達斯反超前2︰1。C朗拿度今場積極爭取入球，但盤扭多次被夾擊，走位及傳球都未能帶起攻勢，最終小勝的祖雲全取三分，以33戰87分拋離拿玻里廿分，提早5輪封王。祖雲達斯自2011/2012後已8連冠，超越法甲7連冠的里昂，獨享歐洲五大聯賽最長連勝紀錄。

祖雲達斯球員向艾歷尼噴水慶祝。（路透社）

歐洲其餘四大聯賽連贏錦標紀錄（按圖放大）

為曼聯贏過英超、為皇家馬德里奪西甲後，C朗拿度征服意甲，成為首個完成這舉壯的球員，特別的是摩連奴於2011/12球季已成為首個贏盡英超（車路士）、意甲（國際米蘭）及西甲（皇馬）的教練。C朗拿度賽後強調將留隊︰「我1000%留在祖雲達斯，這是一個好的球季，我適應得很好，球隊贏意甲及意大利超級盃，這不容易。我終於可以說自己贏過英超、西甲及意甲。」即使歐聯8強出局，C朗仍未有不滿︰「總不能每季都贏盡一切，當然球隊可以做得更多，但只有一隊可在歐聯笑到最後。」繼查柏東尼後，首個連取5屆意甲的教頭艾歷尼同時表態稱自己會留隊。

連贏8屆意甲，祖雲達斯創造歷史。（路透社）

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