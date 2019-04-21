【港超聯】菁英盃決賽前元朗人事變動　飛馬前鋒查維斯提早回鄉

菁英盃決賽周六（27日）便上演，但佳聯元朗卻在跟理文爭冠前夕，宣告暫停卓耀國的球員身份。 香港飛馬亦有前鋒查維斯因家事提早回鄉，預計今季不會再露面。

現年24歲的卓耀國，屢因紀律問題遭評為「壞孩子」，亦偶爾傳出欠債，日前，網上流傳一段有人登上卓耀國家門外追討債項的影片，而佳聯元朗在操練及活動的大合照，亦不見卓耀國身影。



元朗主教練郭嘉諾回應時，表示：「已經暫停卓耀國的球員身份。」郭Sir在卓耀國2月底加盟元朗時，曾表示希望用直至季尾為止的3個月時間，改變「阿國」的態度，去年徵召這名射手出戰省港盃時，也曾坦言希望令他有所成長，惟郭嘉諾日前回應時痛心地道：「未能幫到他也沒辦法……已然盡力。」

佳聯元朗日前在操練與「香港卡巴迪總會」合作活動，大合照未見卓耀國身影。（元朗足球隊Facebook）

卓耀國（左一）上季出戰省港盃表現亮眼，他曾稱會改掉不良習慣，但最仍令相當照顧他的郭嘉諾失望。（資料圖片）

卓耀國上季外流瑞士 回港投元朗個多月即觸礁



卓耀國上季效力標準流浪，「阿國」曾到中超及中甲球會試腳，當中包括為大連超越在熱身賽上陣，但最後都未能成功簽約。及後，卓耀國在3月獲瑞士甲組聯賽球會基亞索相中，並成功取得一紙合約，直至年底，他在未有為基亞索正式上陣過後又離隊回港，曾到理文試腳，最後跟元朗簽約至季尾，2月尾至今上陣5次，當中1次正選，機會不少，未料短短個多月後又觸礁。

查維斯（右）能攻擅守，可擔任中堅及前鋒，搶眼表現令他獲其他港超勁旅青睞。（資料圖片）

查維斯提早回鄉 來季或另有去向



另外，香港飛馬亦有人事變動，前鋒查維斯自4月7日對佳聯元朗的聯賽開始，就未有再出現在比賽名單。飛馬領隊文彼得透露，查維斯因家事已提早回鄉，預計今季餘下比賽都未能參與，飛馬早前已簽入從中甲回流的香港隊前鋒基奧頂替。另有消息指，查維斯來季會繼續在港超聯落班，投效另一今季屬前列的球隊。