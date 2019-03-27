【港超聯】飛馬衝擊盃賽再簽新兵　基奧回流望增進攻板斧

為衝擊足總盃及菁英盃兩座錦標，港超球隊香港飛馬今日（27日）宣布羅致今個冬季轉會窗的第4位新兵，曾效力冠忠南區的港籍「神鋒」基奧，將從中甲新疆天山雪豹回流，加盟後會穿上31號球衣。

香港飛馬今日下午宣佈簽入自由身的港籍前鋒基奧，由於港超聯轉會條例列明，若在冬季轉會窗註冊失業球員，可放寬至今年3月29日。以失業球員身份加盟的基奧，只需等待中國足球協會及其前球會新疆天山雪豹的文件，或可趕及在3月31日的足總盃賽事前完成註冊。

基奧加盟飛馬後將披起31號球衣，且有望趕及於今周六足總盃8強前註冊候命。（相片來源：香港飛馬足球會）

2016年入籍香港 中甲上陣13場入3球

原籍喀麥隆的基奧，2008年來港加盟傑志，先後效力過大中、夢想駿其以及冠忠南區等多間本地球會，並在2016年領取特區護照，且獲香港代表隊徵召，更於去年尾獲前港隊主帥加利韋特賞識，成為港足在東亞足球錦標賽外圍賽第二圈的主力球員。

基奧在2018年7月，以內援身份由冠忠南區轉會到中甲球會新疆天山雪豹，更與前西班牙國腳雷耶斯合作攻堅，期間上陣13場並攻入3球，不過直至今年未能與球會續約，最終回流港超轉投香港飛馬。

基奧去年尾獲前港足主帥加利韋特徵召，出戰於台北舉行的東亞錦外圍賽，並於兩場賽事中披甲。（資料圖片）

香港飛馬：身型優勢為戰術添變化

香港飛馬目前於聯賽14戰19分位列第6，落後榜首的傑志11分，爭標機會渺茫，惟球隊仍需出戰足總盃及菁英盃兩項重要盃賽，飛馬管理層認為基奧的加盟，可增強球隊進攻板斧，「季中加盟的3名新兵，袁振昇、曾至孝及大衛拉菲爾，俱不合資格於菁英盃上陣，為加強兵源調動，球會決定羅致基奧，期望藉他的身型優勢和衝鋒陷陣的能力，為球會增加戰術變化。」