【港超聯】理文雨戰飛馬球證曾考慮取消　陳曉明：戰意鮮明助反勝

本港今日（20日）受惡劣天氣影響，同日下午在將軍澳運動場上演、理文對香港飛馬的港超聯賽事也險象環生。 儘管理文最後反勝、也接近成功護級，但主帥陳曉明坦言比賽初段已應腰斬，幸球員在個多小時的暫停期間，戰意未受影響才完成季內首次反勝，亦希望這次兩連勝可幫助球隊下周出戰菁英盃決賽。

理文對飛馬開賽前，天色已黑得彷如晚上，天文台亦早已發出紅色暴雨警告，並預告會有時速達100公里的陣風吹襲；而比賽展開後短短數分鐘，狂風暴雨已而殺到，更夾雜雷電，比賽約在13分鐘才宣告暫停，球證何煒昇在第一次暫停後曾視察場地，其後再一次宣布延後30分鐘再決定是否繼續比賽。

賽事終在暫停1小時20分鐘後重啟，儘管飛馬在第一次暫停前，已由黃俊皓在9分鐘建功領先，但賽事重開後，理文先有沙普夫完半場前追平、換邊後不久再有飛馬前鋒袁振昇「擺烏龍」，理文終以2：1反勝，跟榜尾的凱景拉開7分差距，凱景下一場比賽落敗即肯定成為聯賽最後一名。

【港超聯】時速100公里陣風雷雨襲港 理文對飛馬中途暫停

【港超聯】狂風暴雨激戰 理文2：1反勝飛馬護級在望

港超聯狂風暴雨下激戰，理文主場2：1反勝飛馬護級在望。（高詩琦攝）

理文行政經理周文健表示球證一度考慮取消比賽，但可能在飛馬教練陳浩然要求下，最終考慮再等30分鐘，結果比賽繼續進行。（高詩琦攝）

理文經理：球證曾考慮腰斬 飛馬教練要求繼續比賽

儘管反勝全取3分，但理文主教練陳曉明坦言，比賽初段已應該腰斬：「球賽開初天氣很差，若能腰斬對雙方而言是最好的。」行政經理周文健亦講述當時情況：「球證首次要求暫停30分鐘，第一次睇場時認為球場積水（而不適合比賽），當時球證有考慮取消比賽，但可能在對方教練（陳浩然）的要求下，就再多給30分鐘時間，畢竟根據球例，球證有權暫停比賽兩次，然後積水退了，比賽就繼續。」他直言，天文台已預告天氣會變壞，「開賽前已經紅雨（警告），我認為首要是保障大家安全。」

理文目標季尾4戰全勝

比賽暫停個多小時才重新展開，陳曉明認為球員戰意鮮明，才成功反勝：「在那一個多小時的休息時間中，我跟球員說，不要以希望腰斬的心態去比賽，否則不會獲勝，落場必需抱住要反勝的心態。」陳Sir認為，兩連勝對於下周在菁英盃決賽與佳聯元朗爭冠大有幫助，「目標是季尾四戰全勝，無論聯賽或盃賽都希望拿到最好成績⋯⋯我們目標一向不止護級，若我們餘下兩輪聯賽拿到6分，就可以繼續向上爬。」

完場前發生小插曲，理文本欲以余沛康入替受傷離場治理的陳衍光，惟「余沛」獲指示入場時，陳衍光同時又返回場內，球證遂向余沛康出示黃牌，意味他在菁英盃決賽需停賽。（高詩琦攝）

對於完場前余沛康欲入替時，應被換出的陳衍光同時返回場內，致「余沛」領黃牌，菁英盃需停賽，陳曉明表示會再了解情況：「我們尊重賽例，若我們犯錯會接受，否則會視情況（上訴）。」

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