【澳職】利物浦名宿科拿飛往澳洲　英媒指明上任布里斯班獅吼領隊

布里斯班獅吼今季成績不振，4個月前炒了教頭阿萊斯後，現時仍未有新一任主帥。不過，「無帥日子」終於完結，接任阿萊斯的人更大有來頭。 英國傳媒報道，指利物浦名將科拿已飛到澳洲，周二（23日）將會正式上任。

獅吼今季表現差勁，現時於澳職10隊排第9，只領先包尾的中岸水手5分。

曾於2013至14年成為總冠軍的獅吼，今季初表現不濟，9戰過後只得1勝，艾萊斯最後決定辭職。這支昆士蘭州球隊至今仍未找到新一任主帥，由戴倫戴維斯擔任看守領隊。

科拿球員年代在利物浦成名。（Getty Images）

科拿退休前曾在澳職搵食。（Getty Images）

只曾於蒙通聯擔任球員兼教練

英媒指，科拿已飛抵澳洲，將於周二的常規賽最後一仗主場對阿德萊德聯一戰前，正式獲任命為球隊新領隊。不過看守領隊戴維斯將會在煞科戰後才交棒，所以科拿今戰只會作座上客。

科拿執教經驗不多，只曾於2011至12年球季效力蒙通聯時，曾短暫兼任球員及教練，所以今次成為獅吼新帥，是已持有歐洲足協教練牌照的科拿首次正式帶隊。

44歲的科拿在退休前曾於澳職「搵食」，先後效力北昆士蘭風暴及柏斯光輝，對澳職有一定認識。不過在沒有太多執教經驗下，能否帶領獅吼重返季後賽仍是個問號。

有指科拿會在明日煞科戰前獲正式任命。（Getty Images）

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