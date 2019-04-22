【英超】利物浦作客兩球淨勝卡迪夫城　禾諾克暗諷沙拿插水博犯規

曼城在主場擊敗熱刺後，不容有失的利物浦在今周英超作客卡迪夫城，憑韋拿杜姆及占士米拿在下半場各入一球，作客兩球淨勝卡迪夫城，重返榜首。 不過，沙拿比賽末段在卡迪夫城的禁區內博得12碼，但卡迪夫城的老帥禾諾克以英國跳水名將戴利比喻，暗指沙拿「插水」。

爭標和護級份子今仗直接對碰，利物浦與卡迪夫城各有目標，是役各不相讓。作客的利物浦，上半場有法明奴及沙拿攻門但無功而還，主隊的奧馬尼亞斯（Oumar Niasse）完半場前一記近射，「紅軍」門將艾利臣反應快，一手將皮球托出底線，雙方上半場互無紀錄。

法明奴在上半場單刀射高，未能先開紀錄。（路透社）

+ 5 + 4 + 3

利物浦在易邊後終於打破僵局，阿歷山大阿諾特以地波開出角球，韋拿杜姆在12碼點附近勁射破網，在57分鐘打開紀錄。卡迪夫城及後有大好機會扳平，祖爾禾斯（Joe Ralls）開出角球，艾利臣欲撲救不果，桑摩利臣（Sean Morrison）正對空門頭槌竟然「大撻」，未能追成平手。沙拿在比賽末段於禁區內被桑摩利臣侵犯，博得12碼，由占士米拿一射中鵠，鎖定勝局，利物浦作客以兩球報捷。

韋拿杜姆接應阿諾特角球勁射破網，終於為利物浦開紀錄。（路透社）

桑摩利臣面對空門頂出界，未能扳和。（路透社）

多踢一場的利物浦以88分重返榜首，曼城將於周三深夜與剛慘敗的曼聯演「曼市打吡」，紅軍只能靜候，希望曼城在該仗失分。主帥高普賽後表示，與球迷一同享受足球的樂趣，與爭奪聯賽錦標同樣重要，「如果你在比賽單純只為贏得錦標，當中必然有些問題，我們不只希望贏波，更希望為球迷而戰，與他們一同感受比賽中的一切」。

占士米拿操刀12碼得手，鎖定兩球勝局。（路透社）

高普指為球迷而戰，與爭奪錦標同樣重要。（路透社）

另一邊廂，落後17位的白禮頓3分並踢多一場的卡迪夫城，取得今季第10場主場敗仗，今仗落敗無疑是對他們護級的沉重打擊。卡迪夫城老帥禾諾克（Neil Warnock）賽後對沙拿博得12碼大感不滿，暗諷對方「插水」，「我認為該球球證可以判12碼，桑摩利臣的確有所動作，但要不是沙拿像是跳水名將戴利般接近完美地倒地，球證亦未必直指12碼點」。

禾諾克暗指沙拿「插水」博12碼。（路透社）

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