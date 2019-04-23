啟德體育園正式動土　劉學銘：若降格大球場是不尊重

耗資逾300億港元興建的啟德體育園，今日（23日）舉行動土儀式，並預計於2023年落成。多位香港運動員獲邀出席活動，這些「未來用家」均期待體育園可幫助香港體壇發展。

啟德體育園佔地28公頃，主場館可容納約50,000名觀眾，設有可開合上蓋，能於任何天氣情況下舉行體育及文娛活動，觀眾更可透過南面看台設置的落地玻璃幕牆，欣賞維港景色。體育園內同時建有一個可坐近10,000人的多用途室內體育館，符合羽毛球、籃球、體操、網球及乒乓球等國際賽事要求，至於設有5,000個座位的公眾運動場，則會免費開放予市民使用。

啟德體育園今日舉行動土禮，包括特首林鄭月娥在內的政界及體育界要員均出席。（張浩維攝）

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主場館或成港足新主場 黃威：落地玻璃設計前衛



今日舉行的動土儀式邀請多位香港體育界人士及運動員出席，包括體院主席林大輝、港超球隊傑志會長伍健、昔日「亞洲車神」黃金寶、港足成員黃威和劉學銘、武術代表莫宛螢、空手道代表蔡韻瑜、保齡球手麥卓賢、輪椅羽毛球好手陳浩源及女子欖球隊等。

香港足球代表隊成員黃威（左）及劉學銘（右）均期待在啟德體育園主場館作賽。（張浩維攝）

體育園落成後，港足或有機會以主場館作國際賽主場，以及舉行部份港超聯賽事，兩位出席的球員異口同聲讚揚球場設計，中場黃威指：「感覺很前衛，主場館落地玻璃的設計，可突出香港特色。」香港大球場現可容納近40,000名觀眾，問到黃威可有期待未來於較大型的啟德「新主場」獻技，他略帶感慨地說：「如果香港足球可以坐爆（啟德），絕對很震撼。」



多名香港運動員出席啟德體育園動土禮。（袁志浩攝）

就啟德體育園計劃動工，康文署早前擬重建香港大球場，增設符合國際標準的田徑比賽設施，用作公眾運動場，座位數目更需大減至8,000至9,000個。另一位港足成員劉學銘則認為，即使體育園落成，亦無需要改建大球場，「大球場舉行過很多經典球賽，自己由小時候睇波，到長大後落場踢，都有很多回憶。大球場有它的用處，是香港足球一直以來具標誌性的基地，若改建將其『降格』，可說是有點不尊重。」

動土禮上，同場展示啟德體育園的模型。（張浩維攝）

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複製七欖南看台特色 區內設大型保齡球館



主場館宣傳影片中特別強調，會參考香港國際七人欖球賽的特色，於南看台設置活動平台，望複製這項體育盛事的氣氛。在剛過去舉行的七欖賽事中，歷史性於大球場為港女欖隊獻上首記達陣的莊嘉欣，認為此舉是當局重視欖球發展的表現，縱使將來女欖未必再以「殺入大球場」為目標，仍希望可於新場館比賽，「很期待！雖然要4年時間興建，屆時可能港隊又進步了，期待在這環境下取勝的感覺。」

香港七人欖球女將莊嘉欣，期待未來可在啟德體育園的新主場達陣，再創歷史。（袁志浩攝）

另外，園內超過8公頃的休憩空間內，亦設有保齡球中心，場內提供40條保齡球賽道，符合國際賽事標準，於去年亞運贏得保齡球男子六人賽銀牌的麥卓賢便指，增加場地對保齡球發展大有幫助，「全港的保齡球館，10年間由約12個跌至僅得約6個，未來或許會愈來愈少。多一個標準、多球道的場地，開放予公眾及運動員，相信有利運動員發揮。」不過他亦透露，發展方未有就中心環境等諮詢運動員，因此對場館設計一無所知。