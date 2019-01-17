【港足】新主帥有望領軍戰3月友賽　梁孔德贊成改建大球場

港足近期新聞多多，先有前主帥加利韋特，以及前菁英發展教練保域斯相繼離任，再傳出政府有意改建本地球壇聖地香港大球場，久未露面的足總主席梁孔德今日現身賀歲盃記招，就各項話題作出回應，他除贊成改建大球場外，亦預計足總最快可於2月尾落實新港足主帥人選。

香港政府早前建議重建香港大球場，將大球場座位數目由現時約4萬個，大幅縮減至8千至9千個。香港足球總會主席梁孔德今日出席賀歲盃記者招待會後稱贊成建議，認為對各方用家都有好處：「大球場設施太舊，難以符合部份外隊訪港的標準，他們要求觀眾至少有5萬5千人或以上，否則難以回本。啟德體育園主場館是世界級，專門舉辦足球及欖球賽事，可吸引更多外隊來港，希望球迷體諒。」梁孔德補充兩個場地以無縫交接為目標，屆時本地賽事可選擇使用啟德可容納1萬人的副場館，而改建後的大球場，相信可更符合本地球會的租用成本。

應屆賀歲盃落實在香港大球場上演，主辦方香港飛馬會長羅傑承則希望向外界證明，大球場是香港足球的聖地：「近期大球場成為話題，希望可以讓政府知道，大球場亦可坐得滿。現在說重建是言之過早，不過啟德場館建成後，又可為香港足球幫助多少？」

足總主席梁孔德近月久未露面，今日終在賀歲盃記招現身，回應傳媒查問。（袁志浩攝）

外界原盛傳賀歲盃舊調重彈，由港隊對港聯，最終由香港飛馬承辦，飛馬會長羅傑承坦言希望球迷坐爆大球場，向政府證明大球場的價值及地位。（袁志浩攝）

港足新帥有望3月上任 U23亞錦賽暫定郭嘉諾領軍

港足前主帥加利韋特12月離任，球迷關心新任主帥的招聘情況，梁孔德指公開招聘已於日前截止，足總正跟據程序作篩選及面試，預計最快2月尾至3月初可擬定合適人選，並希望可於3月主場友賽印度前公布新主帥，至於技術總監一職，他透露已聘請一位來自冰島的人選。

對於回港執教香港賀歲盃選手隊的英籍教頭奇雲邦特，可有申請港足主帥一職，羅傑承則指自己毫不知情，但就認為未來港足主帥必須對香港有一定認識，「外籍教練並非必定適合，本地資深教練亦可勝任，候選人以往的經驗最重要，亦要對香港球員熟悉，或者曾經在港執教。」

郭嘉諾帶領港足衛冕省港盃，球迷賽後高呼「坐正」，梁孔德及羅傑承均對這位教頭讚賞有加。（資料圖片）

佳聯元朗主帥郭嘉諾早前帶領港足衛冕省港盃，成為球迷心目中接任港足主帥的大熱人選，梁孔德透露3月舉行的U23亞錦賽外圍賽，足總暫定由郭嘉諾領軍，不過據悉日期或有機會與國際足協專業級教練牌照(Pro licence)課程時間相撞，這位熱血教頭最終或未能帶隊。問及郭嘉諾未來是否有機會擔任港足主帥，梁孔德指要「睇吓佢學成點」，同時補充足總希望培養更多本地教練，並多到外地作交流。而羅傑承亦讚揚郭嘉諾的帶隊風格，「他懂得鼓勵球員士氣，但仍欠缺些少火喉，相信假以時日，他會是位出色的教練。」