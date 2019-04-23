【英超】曼聯成曼城奪標障礙　利物浦中場米拿：人生首次撐紅魔

曼城及利物浦今季在英超鬥得難分難解，「紅軍」領先曼城兩分，但多打一場。 曼城周四凌晨主場作客曼聯，合演合演「曼市打吡」，「紅魔」成為曼城奪標的最大障礙。 利物浦中場占士米拿雖然表示不會觀看比賽，但自稱會支持曼聯。

利物浦現時以88分暫列榜首，但比86分的曼城多打一場。由於曼城最後3仗對手都不算難纏，故外界一致認為，曼市打吡將決定今屆聯賽冠軍誰屬。這場打吡意義重大，利物浦與曼聯雖然誓不兩立，但寄望曼聯贏波的不少，就連陣中中場占士米拿都是其中一人。

占士米拿希望曼聯可以擊敗曼城。（Getty Images）

曼聯上輪遭逢大敗，吞愛華頓4蛋。（Getty Images）

米拿談及曼市打吡時，承認自己支持曼聯，而且更是「人生的第一次」。不過，這名前曼城中場不會看比賽：「要我希望皮球打入曼城球門，那根本是浪費體力，我又不可能影響到比賽。我會將電話放到一旁數小時，之後再看賽果。未想到那段時間做什麼，或許出去吃飯吧。」

蘇斯克查擔正曼聯領隊後，球隊成績大回落。（Getty Images）

「奪標之路不容易」

上輪聯賽對卡迪夫城，米拿在比賽末段射入12碼，助球隊以2：0擊敗卡迪夫城，未來3仗將會先後在主場對已降班的哈特斯菲、狼隊及作客紐卡素。藍月亮則要作客曼聯、般尼，回到主場對李斯特城，煞科戰作客白禮頓。

對於曼城賽程，33歲的米拿認為曼城最後3仗亦不可能肯定全勝：「對完曼聯後，曼城仍有3戰。一般人認為曼聯是最大挑戰，但他們只是其中一個挑戰。」他又說：「雖然已是陳腔濫調，但英超是個困難的賽事，就算是對榜尾球隊也很難踢。」米拿又重提在2011至12年球季，效力曼城奪標，也要到最後一輪的事：「想想那時對QPR（昆士柏流浪），就知道羸冠軍是一件多麼難的事。」曼城在該季要與曼聯鬥到最後一輪，藍月亮多得阿古路完場前絕殺QPR，以3：2贏波，與曼聯同分，但以較佳得失球贏得隊史首座英超冠軍。

曼城歐聯出局後可專心聯賽。（Getty Images）

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