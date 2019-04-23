【英超】車路士主場2：2被迫和　蘇拿：般尼下半場不斷拖延時間

阿仙奴﹑熱刺及曼聯在今周英超齊齊告負，但車路士在主場迎戰般尼，未能把握機會全取3分，在史丹福橋賽和2：2，升上第4位但多踢一場。車路士助教蘇拿對和波略為失望，賽後對般尼在下半場的拖延戰術感不滿。

爭前四競爭對手在今輪一同落敗，原是對車路士的大好機會，但「藍軍」未能好好把握。主場出戰的車路士在上半場6分鐘，希古恩接應夏薩特的妙傳，窄角度右腳一射挑過般尼門將湯希頓，但卻被賓美（Ben Mee）在白界線前解圍護空門。

錯過開紀錄的良機後，般尼一次角球攻勢，車路士守衛解圍高而不遠，軒迪克（Jeff Hendrick）在禁區頂第一時間抽射破網，上半場8分鐘先拔頭籌。車路士隨即反擊，主將夏薩特再度以個人技術製造入球，在左路突破以假動作騙過般尼守衛後地波傳中，簡迪輕鬆撞射建功，僅3分鐘便扳和。

般尼的軒迪克球不着地勁射破網，為球隊打開紀錄。（路透社）

夏薩特雖然今仗貢獻一個助攻，但未能助球隊全取3分。（路透社）

上半場入球停不了，希古恩早前窄角度被護空門未能建功，今次該名阿根廷鋒將選擇另一方法，隊友在中路入楔後，接應艾斯派古達助攻，在窄角度勁射入網，在14分鐘為球隊反超前。不過，般尼的死球攻勢再度奏效，車路士領先10分鐘後再被追平，般尼的韋斯活特（Ashley Westwood）開出死球，隊友禁區內二傳，基斯活特門前加一頭卻變助攻，艾殊利班尼斯（Ashley Barnes）門前近射得手。

車路士下半場多次攻門，希古恩及艾斯派古達等埋門均未能射破般尼的大門，結果雙方保持2：2紀錄直至完場，各得1分，與阿仙奴、熱刺及曼聯在今周聯賽一同逃不過失分的命運。車路士升上第4位，與第3的熱刺同得67分，阿仙奴（66分）和曼聯（64分）則分別排第5和第6，但車路士比其餘3隊多踢一場；般尼則以40分暫列15位。

希古恩窄角度勁射入網，攻入加盟車路士以來的第4個聯賽入球。（路透社）

艾殊利班尼斯近射得手，助般尼在作客下逼和車路士。（路透社）

兩軍在比賽末段發生輕微衝突，車路士主帥沙利在場邊投訴時被逐，惟對大局未有影響。車路士助教蘇拿對般尼在下半場使出拖延戰術感不滿，並指球證補時5分鐘不足夠，「我們在下半場未有太多機會觸球，因為般尼在下半場不斷拖延時間，使我們失去進攻的節奏，而我認為補時5分鐘並不足夠。我理解他們的戰術，但依然對此感到不高興」。

車路士主帥沙利與球證理論時，被趕離場。（路透社）

雙方球員在比賽末段發生輕微衝突。（路透社）

+ 5 + 4 + 3

另外，藍軍的新星赫臣奧杜爾在上半場末段傷出，賽後確認是阿基里斯腱斷裂，提早收咧，或許錯過下季初的賽事。該名18歲的英格蘭球員在個人Instagram表示在康復後，將在下季強勢回歸。

新星赫臣奧杜爾在上半場末段因傷退下火線。（路透社）

赫臣奧杜爾賽後在個人Instagram表示他將提早收咧。（Instagram截圖）

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁