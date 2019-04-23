【英超】普巴指精神面貌差致曼聯大敗　盼球隊於曼市打吡谷底反彈

曼聯主帥蘇斯克查在3月底「坐正」後，6場僅取得2勝4負，比任暫代領隊前的戰績大相逕庭。上輪在聯賽慘吞愛華頓4蛋後，紅魔中場大將普巴接受《天空體育》的訪問，指戰愛華頓一仗的表現對球隊上下及球迷是不尊重，希望球隊及時振作。

曼聯上仗4球大敗，吃下英超聯年代對愛華頓的最大敗仗，大大影響曼聯在爭奪聯賽前四的形勢。曼聯的法國中場普巴早前接受《天空體育》訪問時，表示球隊上仗的發揮並不尊重自己﹑球隊工作人員及球迷，希望球隊下仗在「曼市打吡」改善心態，及時反彈。

普巴表示球隊爭奪前四的重要關頭時，才慘遭大敗，對來季的歐聯資格相當不利，「我們對愛華頓一仗的差劣表現，對球隊﹑球迷及工作人員並不尊重，我們不能將喜悅帶給他們。今仗球隊中最重要的問題在於心態，我們並未能展露出求勝的決心，我們必須要作出改善，在下仗對曼城前展示另一面。」

普巴指球隊今仗的心態欠佳，是球隊大敗的主因。（路透社）

曼聯去仗大敗後，主帥蘇斯克查即時為落敗而致歉，而普巴表示在場上表現回勇，正正是向球迷道歉的最佳辦法，「及早回勇是向一眾一直支持我們的球迷『道歉』的最好方法，我們在場上必須要傾盡所有，即使落敗，我相信球迷亦會看到我們的努力。」

主帥蘇斯克查「坐正」後，戰績與暫代領隊時大相逕庭。（路透社）

普巴指球隊在周日的表現，並不配披起曼聯球衣作賽，而著眼於每一個基本的細微位置，球隊便能好好改善，「我們在戰愛華頓時的精神面貌欠佳，我重申一次我們定必要盡全力爭勝。對球隊至關重要的是還原基本步，做好每個細節，如緊守崗位﹑防守上更落力。雖然簡單，但亦不容易做到。」

曼聯上仗4球慘敗予愛華頓，近5仗其中4仗落敗。（路透社）

曼聯算是曼城今季爭標路的最後一大障礙，曼聯當前急務必定是取勝，保持爭前四位置的希望。普巴十分期待今仗，盼望球隊有能力阻止曼城奪冠，從而證明球隊實力，「與曼城的打吡戰，並不會因聯賽形勢而影響，所以我們亦會盡力從曼城身上取3分，力保來季的歐聯資格。與曼城這支實力強頑的對手對戰，與他們的高水平球員在場上正面交鋒是一大美事，加上這是一場打吡戰，驅使我更加希望踢出水平，擊敗他們，引證我們的能力，所以我相當期待今仗。」

普巴希望在曼市打吡中，證明球隊實力。（路透社）

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