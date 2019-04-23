【世界桌球錦標賽】亨特利外甥爆冷挫奧蘇利雲　自信能擊敗任何人

占士卡希爾2013年成為職業球手，但4年後卻失去了職業參賽資格，亨特利外甥至今只能以「業餘」身分，由外圍賽打起。 等了多年，「王之外甥（The King’s Nephew）」終於得到突破，在世界桌球錦標賽殺入16強，成為賽事史上首名業餘球手打入正賽球手。 得到這成就已經滿足？不，對卡希爾來說，這只是旅程的開始，10：8擊敗世界排名第一的奧蘇利雲，皆因「自信能擊敗任何球手」。

首輪落後4：5，「火箭」奧蘇利雲似乎仍未找到自己節奏，但與卡希爾纏鬥到8：8。不過，來自黑池的卡希爾連取最後兩局，率先搶夠10局入次圈。奧蘇利雲賽前已自稱受失眠問題困擾，今戰表現仍是患得患失，數次打失簡單的機會，逃不過首圈出局命運也是正常。

卡希爾爆大冷入次圈。（Getty Images）

奧蘇利雲今屆賽事一輪遊。（Getty Images）

「以為自己會摔倒」

23歲的卡希爾於2013年成為職業球手，但4年間了無表現失去了職業身分，成為業餘球手。最高排名76位的他，今年以業餘殺入正賽，更擊敗世界「一哥」火箭，能有這樣的表現，只因他的信念：「我相信自己可以擊敗任何球手，今天我做到了。我以為我在某個階段會跌倒，以為自己會被壓力打垮，是有時候有點緊張，但也展現出果斷的一面。能打入正賽又擊敗奧蘇利雲實在是太好了。」

奧蘇利雲受失眠影響，不時都展現出難頂睡魔的情況。（Getty Images）

+ 3 + 2

另一方面，奧蘇利雲指自己受失眠影響，已經疲憊不堪：「身軀感到極沉重，沒有能量可言，就似是被吸乾一樣。我連保持清醒都有困難，感覺差得自己也覺得驚怕。不過，卡希爾落場表現十分出色，絕對值得晉級。」卡希爾打入8強後，將要對蘇格蘭的麥佳亞。

卡希爾指自己未有感到緊張。（Getty Images）

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