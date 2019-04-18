【世界桌球錦標賽】亨特利外甥桌球關鍵一役　外圍賽過關首晉正賽

23歲的占士卡希爾（James Cahill）在世界桌球錦標賽外圍賽以局數10︰6擊敗Michael Judge，成為首個晉身正賽的業餘桌球手。

於黑池長大的占士卡希爾受出戰女子桌球賽的媽媽影響愛上桌球，他亦是桌球壇傳奇亨特利的外甥，出道時曾與亨特利一同訓練。亨特利提攜後輩，不時提供寶貴意見予占士卡希爾，他的忠告是「花時間練波，保持輕鬆，保持信念就會獲得成績」。征戰過4年職業賽事，2013/2014球季排名117，當屆代表作是於英國賽以6︰5勝丁俊暉，去年同樣賽事亦以6︰3戰勝前一哥沙比。

占士卡希爾希望今場後，可以重返職業球手的正軌。（資料圖片）

2016年因醉酒駕駛被停牌12個月後，他在2017/2018球季缺席多項賽事，直至今季參賽次數才回升。亨特利外甥繼希堅臣、賀特後，今天面對曾出戰19年職業賽的Michael Judge一放絕塵。他前4局非常順利，連續4局打出一棒50度以上，當中於第4局的一棒104度為全場一棒最高度數。卡希爾今場未嘗落後，在領前局數8︰6時連續兩局打出60度以上，以10︰6致勝，鎖定1.5萬鎊正賽獎金。

占士卡希爾今季最佳戰績是威爾斯賽及印度賽晉身第三圈。（網上圖片）

占士卡希爾有機會與威廉斯、奧蘇利雲等對賽，他表示今場或是桌球生涯轉捩點︰「這是我打桌球以來最佳一役，我仍未消化，只知道這成就獨一無二。成為首個業餘球手於世界錦標賽場地克魯斯堡（Crucible ）出戰，我很高興打破紀錄。捱過今季後希望以後的前路更平坦，目標是世界排名打入前16，那我就不用打外圍賽了。」

占士卡希爾幫獲得1.5萬鎊正賽獎金。（網上圖片）

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